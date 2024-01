¡Ahora son sus empleados! Esta es la nueva demanda contra Bob Baffert

Un caballerizo del hipódromo de Los Alamitos está demandando a Bob Baffert Racing, alegando que a él y a otros empleados no se les ha pagado todas las horas extra adeudadas, se les han negado algunos descansos para comer y descansar y no han sido compensados por los gastos relacionados con el negocio.

La demanda colectiva propuesta por Rubén Ortiz Salgado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles alega múltiples violaciones del Código Laboral Estatal y busca daños y perjuicios no especificados, así como honorarios de abogados y sanciones civiles. No fue posible localizar de inmediato a un representante de la empresa del famoso entrenador de caballos de carreras, de 71 años.

La propuesta está formada por empleados actuales y anteriores de Baffert Racing que trabajaron en la empresa durante hasta cuatro años antes de la presentación de la demanda el 9 de enero.



Según la demanda, Baffert Racing contrató a Salgado en junio pasado y sus tareas laborales en el hipódromo de Los Alamitos incluyen cuidar de los mismos cinco caballos y limpiar su establo, un trabajo en el que generalmente trabajaba seis días a la semana a $15.50 por hora. Se lee en la demanda.

Sin embargo, Salgado y los otros miembros del grupo demandante no recibieron pago por todas las horas trabajadas y trabajaron constantemente "fuera del horario laboral" porque la empresa tenía una política y práctica de redondear las horas de trabajo en detrimento de los empleados, alega la demanda.

La organización no tenía un sistema formal para registrar entradas y salidas y Salgado no estaba obligado a completar hojas de tiempo, según la demanda, que afirma además que Baffert Racing fabricaba recibos de pago que parecían tener números precisos, incluida la tarifa por hora y horas trabajadas. Los recibos de pago quincenales de Salgado siempre incluían 80 horas de trabajo, afirma la demanda.

“El total de horas trabajadas en los recibos de pago son números fabricados, creados de la nada para darles a los recibos un aire de legitimidad”, se declara en la demanda.

Baffert Racing tampoco proporciona todos los períodos de descanso y comida necesarios u oportunos, de hecho, el demandante nunca recibió ningún descanso para comer, a pesar de que sus turnos duraban más de cinco horas", se afirma en la demanda.

En el mismo documento de demanda laboral se sostiene que los empleados no siempre reciben el pago completo de los salarios adeudados cuando renuncian o son despedidos.

Con información de mynewsla.com