Afamada yoqueta clama por un milagro para poder volver a montar

Es una yoqueta profesional reconocida, ganadora de 1.244 carreras en 24 años de carrera como jockey en Estados Unidos y Canadá. Fue ganadora de tres stakes de Grado 1 con el caballo Game on Dude, del establo de Bob Baffert, el Godwood Stakes y el Santa Anita Handicap de 2011 y también el Hollywood Gold Cup Handicap de 2012. Se hizo acreedora a los Premios Sovereign Award de 2011 y 2012 como jockey aprendiz destacada.

Es la yoqueta profesional Chantal Sutherland, quien ha ganado $59.204.523 durante su carrera y ha protagonizado programas de televisión y cine, además de ser nominada en los medios como una de las "100 personas más bellas del mundo". Sutherland admite que su lesión "no está mejorando".

El brazo izquierdo de la famosa yoqueta quedó "colgando" después de que ella fuera arrojada de un caballo que se asustó por los gansos que invadieron la pista de Gulfstream Park en Florida, EE. UU., en mayo pasado.

Sutherland, de 47 años, dijo que "todos empezaron a gritar" cuando vieron la magnitud de su herida. El hueso se había desprendido completamente de su hombro después de que su brazo literalmente se rompiera al estrellarse contra el césped.

La recuperación ha sido lenta, dolorosa y, hasta ahora, infructuosa.

Ahora Sutherland teme no tener más remedio que retirarse de las carreras ya que, ocho meses después, todavía no puede montar y simplemente "reza por un milagro".

"Es mi rango de movimiento", continuó. “No puedo poner mi brazo por encima de mi cabeza. Mi hombro sólo llega hasta cierto punto con mis músculos. No puedo levantar un peso de dos libras por encima de mi cabeza. No puedo poner mis brazos por encima de mi cabeza. Practico acostada, como un nadador, con el brazo izquierdo hacia un lado. Mi brazo derecho es perfectamente fuerte. Podría sujetar un caballo si quisiera con riendas con mi brazo derecho. Pero mi lado izquierdo está incómodo. Nada está sincronizado. No tengo control sobre eso.

Chantal declara a Thoroughbred Daily News: "Siento que estoy en un punto que no está mejorando en este momento. Mi médico dijo que necesitará tiempo. Obviamente, cuando eres jockey, el tiempo no es tu amigo. Me encantaría poder volver a montar. Ese es el sueño. Pero la realidad es que realmente no sé si podré volver a hacerlo.”

Sutherland obtuvo su última victoria selectiva el 18 de marzo de 2023 en el Hutchenson Stakes con el caballo Super Chow, para entonces entrenado por el venezolano Jorge Delgado.



Chantal Sutherland realiza su última presentación el 06 de mayo de 2023 con el ejemplar Haruki, del establo de Joseph Orseno en el hipódromo Gulfstream Park, arribando cuarta en el English Channel Stakes.