¡Lamentable! Dos ejemplares mueren al chocar en este hipódromo de Estados Unidos

Dos caballos murieron durante las horas de entrenamiento en Belmont Park el 8 de enero debido a las lesiones sufridas en una colisión en la pista de entrenamiento, según la Asociación de Carreras de Nueva York y un entrenador de uno de los caballos involucrados.

Where is Chris, un potro de 3 años hijo de Twirling Candy que ganó el Nashua Stakes del 5 de noviembre, y el ganador múltiple Constitutionlawyer, un hijo de 5 años de Constitution que comenzó recientemente en el Queens County Stakes, chocaron cerca del poste de 1.500 metros alrededor de las 7:45 a.m. después de la pausa de recuperación de la pista.



Ni el jinete Shannon Uske de Where's Chris ni Emmanuel Colon de Constitutionlawyer resultaron heridos en el accidente. Daily Racing Form informó y NYRA confirmó que Uske montó otro caballo más tarde esa mañana para el entrenador Richard Dutrow Jr. y lo derribaron. Según los informes, la llevaron al Hospital Winthrop para su evaluación.

"Fue una de esas cosas locas en las carreras", dijo Raymond Handal, entrenador de Constitutionlawyer. "Haces todo lo posible para estar seguro y ciertas cosas son inevitables".

La pérdida de Constitutionlawyer es el primer caballo de Handal que muere bajo su cuidado. Handal apareció en un informe especial de Tim Sullivan que se publicó el mes pasado en el BloodHorse Daily. En su décimo año como entrenador y después de más de 1.500 largadas, Handal no había perdido un caballo durante las carreras, durante el entrenamiento, por enfermedad o en un accidente.

Where is Chris propiedad de Nice Guys Stables entrenado por Rich Dutrow Jr. Ganó dos de sus cuatro presentaciones el año pasado y terminó tercero en Futurity Stakes durante la competencia Belmont At The Big A. Había ganado 149.000 dólares.

Constitutionlawyer tuvo varios propietarios desde octubre de 2021, pero recientemente hizo campaña con West Paces Racing, Brown Road Racing, Adelphi Racing Club y Shelly y Russell Hume. El castrado ganó tres de siete competencias el año pasado y tuvo un récord de carrera de 4-1-3 en 18 salidas. Produce 301.255 dólares.

Según Handal, Colón estaba corriendo Constitutionlawyer con otro caballo y su jinete en el sentido de las agujas del reloj cerca de la barandilla exterior de la pista de entrenamiento cuando vieron a Where´s Chris y Uske que venían en su dirección cabalgando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los caballos que están trabajando normalmente van en sentido antihorario y se supone que están más cerca del riel interior.

Handal dijo que sus jinetes avanzaron hacia la baranda interior y gritaron a Uske, que parecía estar luchando con Where´s Chris para que se quedara en la parte exterior.

"A medida que se acercaba, luchaba y tiraba de la rienda izquierda para desviarlo. El caballo se lanzó hacia adentro, a unos 20 metros delante de ellos", dijo Handal.

Colón y el otro jinete intentaron regresar hacia la barandilla exterior, pero Where's Chris golpeó a Constitutionlawyer en la cadera detrás de la silla. Según NYRA, los veterinarios que lo atendieron en el lugar respondieron de inmediato, pero la gravedad de las lesiones de Where´s Chris requirió que lo sacrificaran en la pista.

Constitutionlawyer no se cayó después del golpe y pudo regresar al establo, pero murió entre 15 y 20 minutos después de regresar.

"Se notaba de inmediato que algo andaba mal. Cuando regresó al granero, no podía caminar", dijo Handal. "Estábamos esperando conseguir una máquina de rayos X y configurarla para llevarlo a la Clínica Ruffian al otro lado de la calle, pero murió media hora después del accidente".

Handal dijo que sospecha que la colisión rompió una arteria importante en la cadera de Constitutionlawyer.

Handal recordaba a Constitutionlawyer como un caballo de carreras amable, excepcionalmente obediente y receptivo. Dijo que confiaba en que Colón y su montura hicieron todo lo posible para evitar la colisión, pero al final no fue más que un accidente.

No se pudo contactar a Dutrow para hacer comentarios.

Pat McKenna, portavoz de la NYRA, dijo que el incidente sería investigado por la NYRA, la Autoridad Federal de Integridad y Seguridad en las Carreras de Caballos y los reguladores estatales.

"NYRA, HISA y la Comisión de Juego del Estado de Nueva York revisarán de cerca las circunstancias en torno a este desafortunado accidente para garantizar el ambiente más seguro posible para el entrenamiento en Belmont Park", dijo en un comunicado. "La salud y la seguridad de los caballos y jinetes que compiten en las pistas de NYRA es nuestra máxima prioridad y está por encima de todas las demás consideraciones".

Con información de Bloodhorse.