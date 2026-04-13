Rory McIlroy hace historia en Augusta: Gana su segundo Masters consecutivo

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​El mundo del golf se rinde ante los pies de Rory McIlroy. El norirlandés ha logrado lo que pocos creían posible: revalidar su título en el Masters de Augusta 2026, consiguiendo así su segunda "Green Jacket" de forma consecutiva y consolidando un regreso triunfal a la cima del ranking mundial.

​Con una exhibición de precisión en el putting y un control mental férreo durante la jornada del domingo, McIlroy se une al selecto grupo de golfistas que han logrado defender con éxito el título en el Augusta National Golf Club, un club donde solo habitan nombres como Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods.

​La hazaña del "Back-to-Back" en el Masters

​Ganar en Augusta es difícil; hacerlo dos años seguidos es casi imposible. Desde que Tiger Woods lo consiguiera en 2001 y 2002, nadie había logrado repetir la hazaña hasta hoy. McIlroy ha demostrado que su idilio con este campo no fue casualidad, superando la presión de los perseguidores en un Amen Corner que, como siempre, dictó sentencia.

​Claves de la victoria de McIlroy

​ Temple en los momentos críticos: A pesar de la presión de figuras como Scottie Scheffler y Jon Rahm, Rory mantuvo la calma en los hoyos finales.

A pesar de la presión de figuras como Scottie Scheffler y Jon Rahm, Rory mantuvo la calma en los hoyos finales. ​ Dominio del Drive: Su potencia desde la salida le permitió atacar los pares 5 con ventaja, una de las claves históricas para ganar en este torneo.

Su potencia desde la salida le permitió atacar los pares 5 con ventaja, una de las claves históricas para ganar en este torneo. ​Estrategia en el Green: Su lectura de las caídas en Augusta fue prácticamente perfecta durante los cuatro días de competición.

​El exclusivo club de los bicampeones consecutivos

​Con esta victoria, el norirlandés entra en la historia grande del golf profesional. Al ganar dos años seguidos, McIlroy no solo asegura su legado, sino que termina con años de cuestionamientos sobre su capacidad para cerrar los "Majors" más importantes.