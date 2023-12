Manchester United está pensando en deshacerse de este jugador en enero

El Manchester United no pasa por un buen momento deportivo e institucional. El equipo no está entre los primeros puestos de la tabla y tiene varios casos de jugadores que no ven acción como Jadon Sancho.

El mediocampista tiene varios meses sin jugar y parece que no hay equipos interesados en fichar al inglés. De acuerdo a Sky Sports, el Manchester United está pensando en liberar al inglés.

A raíz de esto, el Manchester United reformará su política de contratos con los jugadores para priorizar el éxito deportivo por encima del éxito financiero.

Según informó Sky Sports, el United se ha fijado en la política del Arsenal, que no tuvo problemas en terminar los contratos de jugadores como Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang y Nicolás Pepé cuando estos ya no eran tan rentables deportivamente y tratarán de trasladarla al club para evitar que se repitan situaciones como la de Jadon Sancho, apartado desde hace meses por indisciplina.

Para ello, se acabará con las "lucrativas extensiones de contrato" con las que se ha intentado proteger que los jugadores pudieran aprovechar el final de sus acuerdos para irse gratis del club. También se acabará con una de las cláusulas tradicionales del club, que siempre se guardaba una opción de renovar de forma unilateral el contrato de un jugador por una temporada más.

El club cree que de esta forma podrá vender mejor y por lo tanto tener más capacidad de compra.

Esta nueva estrategia llegará de la mano de la compra del 25 % del United por parte del grupo INEOS, dirigido por el multimillonario Jim Ratcliffe, y que debería confirmarse en las próximas semanas.

De cara al próximo mercado invernal, el United no espera hacer incorporaciones, en tanto que el capítulo de salidas puede ser más interesante, con jugadores como Sancho con pie y medio fuera, y otros como Casemiro, lesionado desde principios de octubre.

"Siempre habrá posibilidades de acuerdos respecto al equipo, particularmente a la hora de encontrar oportunidades para jugadores que no están jugando tanto como les gustaría", dijo John Murtough, director deportivo del United, esta semana en una reunión con los aficionados del equipo.

"Sin embargo, siempre hemos dicho que no vemos enero como el momento óptimo para llevar a cabo negocios y nuestra estrategia de reclutamiento se centra en la ventana de verano. Esta temporada, el 'fair play' financiero es muy estricto, así que tenemos que tener especial cuidado en que lo seguimos cumpliendo. Eso quiere decir ser disciplinados a la hora de gastar, con un equilibrio entre compras y ventas".