David Benavidez quiere retar a Artur Beterbiev y dominar entre semipesados

Suscríbete a nuestros canales

A sus 28 años, David Benavidez ha escalado de forma vertiginosa en la industria del boxeo. Poco más de una década peleando profesionalmente ha sido suficiente para el mexicano demostrar su potencial.

Sin embargo, dos de los más grandes retos de su carrera se han visto frustrados, luego de calificar como el retador oficial de Saúl 'Canelo' Álvarez y Dmitry Bivol, por parte del Concejo Mundial de Boxeo (CMB); un compromiso que ambos boxeadores consagrados en la categoría de semipesados eludieron.

Bivol, que ostentaba el cinturón de las 175 libras hasta abril, fue despojado del mismo por no haber enfrentado a Benavidez, lo cual automáticamente supuso un nuevo título para el estadounidense de raíces aztecas.

Gloria y respeto

Luego de haberse hecho con esta distinción sin subir al ring, el próximo objetivo de David es ganar el mayor prestigio y respeto posible, pues quiere afrontar grandes retos.

Hasta ahora, su primera defensa será el 22 de noviembre, ante Anthony Yarde (27-3 con 24 KOs). Por su parte, 'Red Flag' se mantiene invicto con récord de 30-0 y 24 nocauts.

Aún así, Benavidez piensa en sus próximos rivales a los cuales buscará enfrentar. El primero de ellos, parece ser Artur Beterbiev según declaró él mismo recientemente.

''Para demostrar su grandeza, los mejores peleadores deben afrontar peleas más difíciles. Cumpliré 29 años el año que viene, tengo confianza en mí mismo y en mis habilidades. Si así va a ser, estoy 100% listo para ello. No ganaré tanto dinero, pero una vez que le gane a Artur Beterbiev, nadie dudará de que soy el mejor de las 175 libras. El único peleador al que me enfrentaría sería Bivol y subiría allí y también le ganaría'', explicó el mexicano.