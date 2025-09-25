Panameño Edmundo Sosa logró el primer juego multijonrón de su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Filis de Filadelfia recibieron buenas noticias este miércoles con la activación del infielder panameño Edmundo Sosa, pieza clave del rompecabezas de Rob Thomson a lo largo de esta temporada.

Sosa no solo ha sido letal contra el pitcheo zurdo con una línea ofensiva de .314/.360/.505 en 105 turnos al bate, sino que también ha proporcionado una sólida defensa con un valor de outs superior al promedio de cuatro, además de tener cuatro carreras salvadas a su nombre.

El veterano infielder ha estado fuera de acción desde el 16 de septiembre por una lesión en la ingle. Parece haber sufrido la lesión al intentar una bola por el centro del campo cuando reemplazaba al lesionado Turner en el campo corto.

Tres bambinazos

Antes del juego frente a los Marlins de Miami, Sosa había conectado siete (7) cuadrangulares a lo largo de toda la temporada, su último jonrón fue el pasado 23 de agosto contra los Nacionales de Washington.

Este miércoles, alcanzó la decena de bambinazos, tras conectar tres batazos de vuelta entera. El primer juego multijonrón de su carrera. Empata su marca de jonrones en una temporada, impuesta en la 2023.

El primero de Edmundo Sosa llegó en la parte baja de la cuarta entrada para darle ventaja en la pizarra a los Filis, ante el zurdo Ryan Weathers. El jugador de cuadro la sacó por todo el jardín central-izquierdo.

En la baja de la quinta, con el juego tres (3) carreras por una (1), el infielder panameño regresó al plato para enfrentar al derecho Lake Bachar, con dos corredores en las almohadillas. Conectó un slider sobre la zona de strike para sacarla por el izquierdo.

En la séptima, Sosa regresó al plato para enfrentar al mexicano Valente Bellozo. Conectó una soberbia línea por todo el izquierdo, que tuvo que ser revisada por los umpires luego de que el batazo regresara al terreno de juego. No obstante, el cuerpo arbitral determinó que el batazo estaba fuera del campo y decretó el tercer jonrón de la jornada.

Los números de Edmundo Sosa

Edmundo Sosa se encuentra en su séptima temporada en Las Mayores, tercera con el conjunto de Filadelfia. El camarero tiene un promedio vitalicio de .258, con 319 hits, 35 jonrones y 147 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .278/.310/.466 (Avg/Obp/Slg); en 234 apariciones al bate, el jugador canalero ha conectado 65 imparables, 10 cuadrangulares, anotado 29 e impulsado 38. Ha recibido 10 boletos y se ha ponchado en 56 ocasiones.