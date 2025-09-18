Padre e hijo marcan su primer gol en Champions el mismo día (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves se vivió un hecho histórico e inédito en la UEFA Champions League que marcó un dato de color para la jornada. Jordan Larsson, delantero del FC Copenhague, anotó su primer gol en el máximo torneo europeo de clubes.

Lo que hace aún más especial esta anotación es que ocurrió exactamente el mismo día que su padre, la leyenda Henrik Larsson, había marcado su primer gol en Champions. Fue un 18 de septiembre, pero en 2001 cuando Henrik Larsson anotó por primera vez contra la Juventus, mientras que su hijo replicó la hazaña el 18 de septiembre de 2025, haciendo de esta coincidencia algo nunca antes visto en la historia del torneo.

La proeza de Jordan Larsson no solo es significativa por el gol sino porque simboliza la continuidad de un legado familiar en el máximo nivel europeo. El joven delantero del FC Copenhague deslumbró con su velocidad y olfato goleador que, sin duda, heredó de su padre.

Además, su gol tempranero en el minuto 9 del partido contra el Bayer Leverkusen ayudó a adelantar a su equipo en el marcador, aunque finalmente el partido terminó en empate. Esta marca histórica es un hito que quedará grabado para siempre en la historia de la Champions League y en el fútbol europeo.

Legado y futuro de Jordan Larsson en el fútbol

Jordan no solo anotó en la misma fecha que su padre; también alcanzó un importante hito personal al jugar su partido número 100 con la camiseta del FC Copenhague, acumulando ya 27 goles oficiales con el club danés. Su desempeño en Europa ha ido en ascenso desde su etapa en el Spartak de Moscú y ahora se ha consolidado como un delantero clave en uno de los equipos más competitivos del fútbol danés.

Aunque Jordan lleva el apellido de una leyenda, está forjando su propia trayectoria con goles en momentos importantes. Muchos aficionados ya lo consideran incluso superior a Henrik Larsson en algunos aspectos. Sin embargo, Jordan aún tiene cuentas pendientes con la Selección de Suecia, con apenas 8 partidos y un gol desde su debut en 2018. Su crecimiento deportivo en los próximos años será clave para definir si logra igualar o superar el impacto mundial que tuvo su padre en el fútbol.

El gol de Jordan Larsson este jueves en Champions League es un hecho sin precedentes que une generaciones en la historia del torneo más prestigioso a nivel clubes y que da una gran esperanza para el futuro tanto de Jordan como del fútbol sueco en general. Esta coincidencia única será recordada como un dato de color que trasciende lo deportivo, celebrando también la historia familiar del Larsson en la élite europea.