Hansi Flick cambia la dinámica previo al encuentro en Brujas

Flick ha cambiado un poco lo que es ‘habitual’. El Barcelona no realizará su entrenamiento en Brujas previsto para este martes por la tarde, previo a lo que será la cuarta fecha de la UEFA Champions League. La decisión ha sido tomado por Hansi Flick, luego de analizar las horas de descanso convenientes y el viaje a tierras belgas.
La acostumbrada sesión en el estadio donde se disputará el encuentro, en este caso el Jan Breydel, que es ideal para un primer acercamiento de reconocimiento, se llevará a cabo como un día más por la mañana, a las 11 horas, desde el Camp Tito Vilanovade la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.
Viaje a Bruselas
Todo el equipo azulgrana se trasladará luego de culminar la sesión en avión a Bruselas, a una hora por carretera de Brujas, donde los jugadores permanecerán en el hotel mientras que Flick y un jugador si irán al estadio para atender a los medios de comunicación.