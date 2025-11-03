Hansi Flick cambia la dinámica previo al encuentro en Brujas

Suscríbete a nuestros canales

Flick ha cambiado un poco lo que es ‘habitual’. El Barcelona no realizará su entrenamiento en Brujas previsto para este martes por la tarde, previo a lo que será la cuarta fecha de la UEFA Champions League. La decisión ha sido tomado por Hansi Flick, luego de analizar las horas de descanso convenientes y el viaje a tierras belgas.

La acostumbrada sesión en el estadio donde se disputará el encuentro, en este caso el Jan Breydel, que es ideal para un primer acercamiento de reconocimiento, se llevará a cabo como un día más por la mañana, a las 11 horas, desde el Camp Tito Vilanovade la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.

Viaje a Bruselas

Todo el equipo azulgrana se trasladará luego de culminar la sesión en avión a Bruselas, a una hora por carretera de Brujas, donde los jugadores permanecerán en el hotel mientras que Flick y un jugador si irán al estadio para atender a los medios de comunicación.