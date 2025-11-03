UEFA

Hansi Flick cambia la dinámica previo al encuentro en Brujas

El Barcelona no realizará su sesión de entrenamiento en el Jan Breydel, previo al encuentro de la fecha Champions 

Por

Oriana Garcia
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 09:40 am
Hansi Flick cambia la dinámica previo al encuentro en Brujas
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Flick ha cambiado un poco lo que es ‘habitual’. El Barcelona no realizará su entrenamiento en Brujas previsto para este martes por la tarde, previo a lo que será la cuarta fecha de la UEFA Champions League. La decisión ha sido tomado por Hansi Flick, luego de analizar las horas de descanso convenientes y el viaje a tierras belgas.

NOTAS RELACIONADAS

La acostumbrada sesión en el estadio donde se disputará el encuentro, en este caso el Jan Breydel, que es ideal  para un primer acercamiento de reconocimiento, se llevará a cabo como un día más por la mañana, a las 11 horas, desde el Camp Tito Vilanovade la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.

Viaje a Bruselas 

Todo el equipo azulgrana se trasladará luego de culminar la sesión en avión a Bruselas, a una hora por carretera de Brujas, donde los jugadores permanecerán en el hotel mientras que Flick y un jugador si irán al estadio para atender a los medios de comunicación.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 03 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol