¡Disturbios blaugranas! Esto fue lo que pasó previo al encuentro entre el Barcelona y el Nápoles

Seguidores del Fútbol Club Barcelona protagonizaron disturbios este martes, previo al partido ante el Nápoles por los octavos de final de la UEFA Champions League, justo antes de ingresar al encuentro, que se realizó en el Estadi Olímpic Lluís Companys (Montjuic).

Esto ha provocado la intervención de los cuerpos de seguridad, quienes estaban más preocupados por la presencia de los más de 4.000 italianos, quienes no causaron ni un solo incidente.

De acuerdo con medios locales, los aficionados blaugranas que intentaban acceder al lugar donde se encontraban los hinchas napolitanos, que respondían con cánticos y gestos a los lanzamientos y bengalas de los aficionados culés.

Después de un recibimiento masivo con bengalas y pirotecnia al autobús del Barça, los Boixos Nois se descontrolaron. Incluso derribaron una valla ubicada en la montaña mágica. Las cámaras de ElDesmarque han podido captar cómo los aficionados españoles tiraban una de las verjas del Estadio Olímpico de Montjuic.

Además, los aficionados más radicales azulgranas realizaron lanzamientos de diversos objetos a los cuerpos policiales que allí se encontraban. Los ultras acabaron provocando que un agente de los Mossos d'Esquadra resultara herido en el acto.

El protocolo Eintracht

Ante la llegada de miles de aficionados desde Nápoles, el club catalán ha puesto en marcha un protocolo especial para el encuentro de octavos de Champions League.

Un 'Protocolo de seguridad y control de entradas de la afición rival', que ha consistido en que los aficionados visitantes que hayan viajado hasta la Ciudad Condal, pero que no tuviesen entrada, no han podido comprarla in situ.

Las taquillas del Estadio de Montjuic han permanecido cerradas, por lo que solamente han podido acceder al estadio los hinchas italianos que contasen con una entrada gestionada por la propia entidad azzuri.