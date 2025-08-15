La Liga de España iniciará su recorrido con candidatos reforzados

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para el inicio de La Liga de España. Un recorrido que pondrán en marcha los clubes de Girona y Rayo Vallecano en el campo de Montivili. En esa primera jornada no serán los únicos en decir presente, porque Villarreal y Real Oviedo continuarán la faena.

Ahora bien, esta edición doméstica 2025-26 pinta a ser una de las más parejas en las últimas campañas, después de los distintos movimientos que dejó el mercado de fichajes.

Por ejemplo, el Real Madrid quiso reforzarse con nombres como Trent Alexander Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen, que quieren cambiar la imagen del equipo que fue abatido por el FC Barcelona en la campaña anterior.

Por su parte, el Atlético de Madrid también se movió bastante en la ventana de traspaso con incorporaciones como Alex Baena, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada y Dávid Hancko.

Barcelona es el candidato y tendrá que revalidarlo

Pese a todo el repaso anterior, el cuadro dirigido por Hansi Flick mantiene ese listón de fuerte y principal candidato a llevarse el trofeo liguero. Más allá de las incorporaciones, que las hizo, su principal valía es la de mantener su el juego que maravilló la campaña anterior.

Y en la propia pretemporada dejaron demostraciones de seguir en esa línea ascendente, con un promedio de cinco goles anotados a sus rivales y ganando todos sus compromisos.

A todo eso, hay que sumarle refuerzos de peso como el delantero Marcus Rashford y el guardameta Joan García, que vienen a fortalecer demarciones claves como el ofensiva y la valla.

Tres venezolanos dirán presente

La Vinotinto también tendrá referentes en esta nueva edición, con Yangel Herrera y su Girona con miras a cambiar su mal paso en la campaña pasada. Por su parte, Jon Aramburu estará en el curso donde buscará ganarse la titularidad absoluta en el lateral derecho de la Real Sociedad.

Sin embargo, la mayor expectativa está puesta en Salomón Rondón y su regreso a España, justamente con un club recién ascendido (Real Oviedo). 'El Gladiador' tiene pasado en La Liga, después de representar a equipos como Las Palmas y Málaga, con dejó registros de 12 y 27 goles, respectivamente.