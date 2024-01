¿Una gala sin los nominados? Otro de los candidatos a ganar el premio The Best no estará presente

Este lunes se realiza la ceremonia anual de premiación al The Best FIFA en Londres, Inglaterra, la cual comenzó pasada las tres de la tarde (hora venezolana) con el paso de los invitados y nominados en la denominada alfombre verde, pero con la llegada de las diferentes personalidades, comenzaban a crecer las interrogantes, la mayor era, ¿Dónde están los candidatos al premio de mejor jugador?.

En primera instancia se dio a conocer que uno de los tres nominados, el argentino Lionel Messi no estaría presente en la gala, debido a razones personales, una acción que generó una ola de especulaciones, puesto que en las veces anteriores que no ha ganado el galardón, no asiste a la ceremonia.

Pero, no todo queda allí, luego de que se confirmara que el noruego Erling Haaland tampoco estará y a solo minutos de que arrancara la entrega de premios, el periodista español Marcos Benito, afirmó que el tercer nominado, el francés Kylian Mbappé, tampoco asistirá.

La información fue publicada a través de la cuenta X, del Chiringuito TV, lo que deja a los fanáticos con mucha incertidumbre de quién será el merecedor del The Best 2024.