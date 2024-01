¡Amor por sus colores! El futbolista que rechazó jugar con Lionel Messi

Santiago Giménez, el hijo del legendario futbolista Christian "Chaco" Giménez, ha enfrentado decisiones cruciales que han marcado su vida y su carrera deportiva. A pesar de su origen argentino, Santiago ha optado por representar a la selección mexicana, demostrando su profundo arraigo y amor por el país que lo vio crecer. Estas decisiones trascendentales han llevado a Santiago a rechazar oportunidades únicas, como la posibilidad de unirse a la selección argentina y jugar al lado del icónico Lionel Messi.

Santiago Giménez, nacido en Argentina pero residenciado en México desde los dos años de edad, era una de las opciones más atractivas para encabezar el relevo en la selección argentina. El delantero de 22 años, fue seguido de cerca por la AFA durante sus primeros años en el Cruz Azul, para integrar la albiceleste a nivel sub 20. Sin embargo, la seleccion mexicana hizo lo mismo y el "Chaquito" tuvo que tomar la decisión más importante de su vida.

"En un momento en la tenía la opción para ir a la Selección Argentina Sub 20 o ir a la Selección Mexicana Sub 20. Y ahí fue cuando yo tuve que decidir. Y yo solo hice una cosa que creo que fue lo correcto y reflexioné. Simplemente voy a decidir con el corazón. Y cuando me pregunté eso en el interior, fue cuando yo decidí por México", expresó el atacante.

La decisión de Santiago Giménez de representar a la selección mexicana en lugar de la argentina ha sido tema de discusión en el ámbito deportivo. En una entrevista con Hugo Sánchez en ESPN México, Santiago reveló los motivos detrás de su elección, destacando su profundo sentimiento de identidad con México. A pesar de su origen argentino, Santiago se considera más mexicano debido a su arraigo y vivencias en el país desde temprana edad.

Una de las interrogantes que más le repiten a Santiago es acerca de su amor y admiración por Messi. Y este ha respondido que reconoce su talento y es un jugador que admira muchísimo, pero la realidad es que el se siente más mexicano que argentino. "Yo no miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra de él”.

Además de su decisión de representar a México, Santiago Giménez, sigue siendo noticia debido a sus actuaciones en el futbol europeo. El delantero tiene más goles anotados (19) que partidos disputados (17) en la presente Eredivisie con el Feyenoord, donde se ubica en la segunda posición en la Liga de los Piases Bajos. Giménez es uno de los jugadores mas cotizados en el balompié internacional y su nombre suena como principal candidato a reforzar equipos de mayor nivel tanto en la Premier League como en LaLiga.

En cuanto a su futuro cercano, Chaquito Giménez no se moverá del Feyenoord hasta el próximo verano, al menos ese es el plan de la directiva del cuadro de Rotterdam, según informan diversos medios en Países Bajos. Se especula que su posible salida del futbol neerlandés rondaría los 35 millones, aunque la cifra podría aumentar después del desempeño del mexicano en el resto de la campaña en la Eredivisie el verano con la Selección Mexicana en la Nations League y la Copa América 2024.