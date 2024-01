¿Lo ganará? Este candidato al "The Best" no estará en la gala de premiación (+Detalles)

Este lunes 15 de enero se celebra la ceremonia al premio "The Best" en la ciudad de Londres, un trofeo individual que distingue al mejor futbolista de la temporada pasada; no obstante, es importante señalar que esta edición juzgará el rendimiento de los jugadores desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

Ante esto, la FIFA eligió a sus tres candidatos para llevarse este prestigioso reconocimiento (Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi), sin embargo, todo parece indicar que se lo llevará el delantero noruego, por su increíble campaña con el Manchester City, ganando el triplete y siendo el máximo goleador tanto en la Premier League como en la UEFA Champions League.

Dicha información cobra más fuerza, debido a que, el extremo argentino decidió no viajar a Inglaterra para asistir a la gala, una situación que se ha repetido en otras ocasiones cuando no ha conseguido el premio; además, de que como bien se mencionó antes las fechas que tomarán en cuenta para otorgar el "The Best" comienza un día después del Mundial 2022, campeonato que Messi ganó con Argentina y una de la principales razones por la que obtuvo su octavo Balón de Oro.

Ahora bien, en las últimas horas se confirmó que el "Androide" tampoco estará presente en Londres, algo que podría tratarse de la lesión que actualmente le ha impedido jugar en este inicio de año 2024 o simplemente porque no lo ganará, dejando como única opción a la estrella del París Saint-Germain, Mbappé, el cual terminó campeón de la Ligue 1, consiguiendo el pichichi con un total de 29 goles.

Sin dudas, será una premiación bastante entretenida e interesante de ver, donde además del reconocimiento al mejor jugador, también entregarán el mejor entrenador, mejor portero, mejor aficionado, el mejor once, el Puskás y el premio Fairplay; cabe destacar, que la ceremonia comenzará a las 3:00 PM (hora de Venezuela).