¿Messi, Haaland o Mbappé? Conozca los méritos de los nominados al premio The Best

La FIFA celebra hoy en Londres la entrega de los premios 'The Best' que reconocen a los mejores jugadores y entrenadores de fútbol de la temporada 2022-2023. En esta edición, los nominados para el premio masculino incluyen a destacadas figuras como Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Es importante tener en cuenta que, en el caso de los hombres, los premios 'The Best' 2023 consideran el período que va desde el 19 de diciembre de 2022 (un día después de la final de Qatar) hasta el 20 de agosto de 2023. Esto significa que los acontecimientos del Mundial 2022, en el que Lionel Messi llevó a Argentina a la victoria, no son tomados en cuenta, lo que le aseguró el Balón de Oro 2023 otorgado por la revista 'France Football'.

Los méritos de cada uno:

Erling Haaland, delantero del Manchester City, se perfila como el favorito para los premios 'The Best' debido a sus impresionantes logros durante el período evaluado. Haaland fue campeón del triplete con el City (Champions League, Premier League y FA Cup), además de ganar la Supercopa contra el Sevilla, y obtener varias distinciones individuales, incluyendo la Bota de Oro europea 2022-2023 con 36 goles y el título de máximo goleador de la pasada Champions con 12 goles.

Por otro lado, tanto Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, Campeón de la Ligue 1 2022-2023, además de ser el máximo goleador del futbol francés con 29 goles

Leo Messi, campeón de la Ligue 1 con el PSG y la Leagues Cup con el Inter Miami; 16 goles y 16 asistencias con el PSG y 21 goles y 20 asistencias en la temporada a nivel general.

Además de los premios individuales, también se otorgarán reconocimientos al mejor entrenador, donde Pep Guardiola, del Manchester City, es uno de los principales candidatos y se enfrenta a Simone Inzaghi (finalista de la Champions con el Inter) y Luciano Spalletti (campeón del Scudetto con el Nápoles). Otros premios incluyen el 'The Best' FIFA al mejor portero con Ederson Moraes, Thibaut Courtois y Yassine Bounou como protagonistas, el Premio FIFA Puskás al mejor gol, los mejores onces FIFPRO de la temporada, el premio Fairplay y el galardón al mejor aficionado.

Es importante señalar que los premios 'The Best' de la FIFA y el Balón de Oro son dos galardones distintos, con diferencias en la entidad que los otorga y en el sistema de votación. Mientras que el Balón de Oro es concedido por la revista 'France Football' con un jurado de periodistas de todo el mundo, el 'The Best' es elegido a través de un sistema de votación que involucra a capitanes y entrenadores de las selecciones, periodistas y aficionados.

La entrega de los premios 'The Best' de la FIFA 2023 promete ser un evento emocionante que reconocerá a los mejores talentos del fútbol a nivel mundial. Los aficionados estarán atentos para conocer a los ganadores y celebrar los logros destacados de la temporada 2022-2023. El evento se llevará a cabo en Londres este lunes 15 de enero a las 2:30 PM (Hora Venezuela).