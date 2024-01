A falta de Kylian Mbappé, el Real Madrid ya tendría decidido su nuevo objetivo del mercado

Al llegar al ecuador del actual mercado de transferencias invernal, son varios los clubes que continúan en la búsqueda de nuevos talentos para mejorar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Real Madrid, Liverpool y el Paris Saint-Germain, son tres de los equipos que más han estado en la opinión pública por el caso de Kylian Mbappé.

Sin embargo, en esta ocasión las tres delegaciones vuelven a enfrentarse entre sí, pero por un objetivo totalmente distinto. Leny Yoro, zaguero central de 18 años que milita actualmente en el Lille francés, se ha introducido en la agenda de los mejores equipos del mundo tras grandes actuaciones en la primera mitad de la campaña de la máxima división del fútbol francés.

Samir Khiat, agente del cotizado jugador, declaró para el medio francés “RMC” que el joven zaguero figura en el radar de los grandes clubes del continente y no ha dudado en hacer un claro guiño al conjunto más importante de Francia, el París Saint-Germain. "Si renueva o no, no cambiará la situación para este verano. Debe ser uno de los objetivos del PSG. ¡Ahora es uno de los objetivos de los grandes clubes europeos!", aseveró.

El defensa del Lille, con 18 años, se trata de unos centrales con mayor proyección en el viejo continente, un jugador que reúne las características para tener una oportunidad en la máxima élite. El equipo madridista tiene la necesidad urgente de reforzar la defensa para la próxima temporada, por lo que Leny Yoro ha sido uno de los nombres que han aparecido en las últimas semanas.

Leny Yoro, ¿Próximo fichaje del Real Madrid?

Está claro que la necesidad de Carlo Ancelotti y el club de la capital española por reforzar el eje defensivo es inmediata, pero el gran obstáculo de la operación vuelve a ser el dinero. El Lille ha tasado al central francés en 50 millones de euros, una cantidad que parece desorbitada, pero que se ajusta al interés de los grandes equipos de Europa.

Sin embargo, el club blanco no es el único equipo interesado en el joven jugador. Equipos como el Liverpool, el Atlético de Madrid o el París Saint-Germain pugnan con fuerza por el defensa francés.