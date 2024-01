Premios The Best: La nueva generación planta cara al legado de Messi (Favoritos)

Este 15 de enero se realizará la ceremonia para elegir al mejor jugador del mundo en el año 2023, según el criterio de la FIFA y su reconocido premio The Best. Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi son tres finalistas y solo uno de ellos se quedará con la ilustre distinción.

En la pasada edición del premio, el argentino Lionel Messi se alzó con el reconocimiento tras llegar a la gala solo días después de coronarse como campeón del Mundial que tuvo lugar en Qatar. Ahora, tras más de un año de aquella premiación, el noruego Erling Haaland sueña con obtener la mencionada distinción individual que lo distingue como el mejor jugador del último año.

Haaland fue, con diferencia, el delantero más letal de la campaña 2022-2023, por eso no sería raro para nadie que el artillero del Manchester City se quedará con el The Best. Otro al que nunca se le puede descartar es a Mbappé, el francés completó un histórico mundial a finales de 2022 y luego siguió cargando con la ofensiva del PSG, pese a que el cuadro parisino bajó el nivel respecto a otras temporadas.

El Mundial dará de que hablar; Al ser un torneo que se llevó a cabo en medio de la campaña 2022-2023 será interesante conocer si de algún modo sigue pesando para la ceremonia de este año.

En la rama femenina, las finalistas para esta edición son las españolas Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y la colombiana Linda Caicedo. En este caso no hay mucho que explicar, la centrocampista Aitana Bonmatí es la clara favorita para quedarse con el premio tras coronarse como campeona de la Champions y del Mundial femenino siendo además la figura en ambos torneos.

Nominados a mejor técnico de 2023

Los estrategas que conforman la terna finalista son: Pep Guardiola (ganador del triplete), Simone Inzaghi (finalista de la Champions con el Inter) y Luciano Spalletti, campeón de la Serie A con el Napoli. El claro favorito es el técnico del Manchester City.

Otros premios The Best que se entregarán

Nominados a mejor portero: Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Ederson.

Nominadas a mejor portera: Mackenzie Arnold, Catalina Coll y Mary Earps

Nominados a mejor entrenadora o entrenador femenil: Jonatan Giraldez, Emma Hayes, Sarina Weigman.

Nominados a mejor gol (Puskas): Julio Enciso, Guilherme Madruga, Nuno Santos.