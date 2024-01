Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: ¿Quién tiene más premios The Best?

A pocas horas de conocer quien será elegido como el ganador del premio The Best de la FIFA en su edición 2024, es ideal repasar cuales han sido los jugadores que más han dominado en dichas distinción. Figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo fueron de los primeros en ganar el reconocimiento que nació hace pocos años.

En 2024, los tres finalistas para quedarse con el premio son: Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé, los tres delanteros se metieron en el podio por lo hecho durante la temporada 2022-2023 y, sobre todo, durante el último año calendario, lo que deja al noruego del Manchester City como el gran favorito, pese al campeonato del mundo que Messi ganó hace poco más de un año.

Ahora mismo, hay tres jugadores igualados en el primer lugar de los futbolistas que más veces fueron reconocidos como los mejores del mundo; Se trata del polaco Robert Lewandowski, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, todos ellos obtuvieron la distinción un total de dos veces, algo que deja al '10' de Miami con la posibilidad de romper el empate y quedarse con el primer lugar en solitario.

En días recientes, Cristiano Ronaldo no dudó en burlarse de una lista de nominados en la que no aparece su nombre, a pesar de que el legendario delantero luso terminó siendo el mejor goleador del año, por delante de otros artilleros como Kane, Haaland o Mbappé... Aún así, las quejas del capitán de Portugal no escalaron más allá, ya que la mayoría de sus goles los consiguió en la liga de Arabia Saudita, un campeonato, que poco o nada significa a la hora de compararlo con la elite del fútbol.