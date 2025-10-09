Top 10 de los futbolistas más influyentes en todas las competiciones

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol europeo sigue llenando de emoción a los aficionados, con los jugadores demostrando su valía en el campo en este inicio de temporada. Entre las cinco grandes ligas y todas las competiciones: Harry Kane, jugador del Bayern de Múnich se ha posicionado como el más destacado.

Kane, en estas primeras jornadas se ha consolidado como el jugador más influyente de Europa con buenas estadísticas. Con tan solo 10 partidos jugados (PJ), Kane ha logrado una participación directa en 21 goles (G+A), un registro que resalta la importancia para su equipo.

El Top de los jugadores más influyentes:

Jugador | Partidos Jugados (PJ) | Goles + Asistencias (G+A)

H. Kane | 10 | 21

Kylian Mbappé | 10 | 16

E. Haaland | 9 | 13

M. Olise | 10 | 11

J. Álvarez | 9 | 10

C. UZun | 10 | 10

S. Guirassy | 8 | 9

A. Semenyo | 8 | 9

Vinicius | 10 | 8

Kylian Mbappé se mantiene firme en la segunda posición con 16 participaciones en 10 juegos, demostrando su buen inicio de temporada con el Real Madrid.

En el top 3 le sigue Erling Haaland,se posiciona con 13 contribuciones en 9 partidos, manteniendo su impresionante promedio.