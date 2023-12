¿Salida inminente? Este técnico de la Premier League estaría cerca de suplir a Erik Ten Hag en los banquillos del Manchester United

El Manchester United se encuentra transcurriendo uno de sus peores momentos de la temporada, luego de que el pasado martes 12 de diciembre se viera superado 1-0 por el Bayern de Múnich en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions League, sepultando así sus opciones de clasificar a los octavos de final de la competición.

Los dirigidos por Erik Ten Hag solo han conocido la victoria en una ocasión en los últimos cinco partidos en todas las competiciones, mientras que en la máxima división del fútbol inglés encadenan una racha de una victoria y dos derrotas. El combinado de Manchester se sitúa en la sexta posición de la Premier League con 27 puntos en 16 jornadas disputadas, alejados de toda competencia europea hasta la fecha.

Asimismo, el pasado primero de noviembre el Manchester United se vio superado 3-0 por el Newcastle United en la ronda de los octavos de final de la “Carabao Cup”. Los dirigidos por Eddie Howe dejaron sin posibilidad de defensa del título a los hombres de Ten Hag, quienes ganaron el título la temporada pasada al vencer 2-0 a las “urracas”.

¿El adiós de Ten Hag?

Ten Hag está sometido a una enorme presión después de que el United quedara sin opciones de seguir disputando la mitad de las competiciones en la temporada. El técnico holandés ha perdido 12 de los 24 partidos que ha disputado esta temporada, y la temprana eliminación del fútbol europeo supone un duro golpe para el club.

Según informaciones del rotativo británico “The Sun”, Sir Jim Ratcliffe habría mantenido una reunión con Graham Potter, y el ex entrenador del Chelsea sería su primera opción para sustituir a Erik ten Hag al frente del Manchester United.

De igual manera, el medio informa de que Ratcliffe se ha reunido con Potter, que sigue sin trabajo desde que fue despedido por el Chelsea en abril. Ratcliffe es un gran admirador del ex entrenador del Swansea y del Brighton, y ya había querido contratarlo para que se hiciera cargo del Niza.

Potter ha sido relacionado con varios puestos desde que Todd Boehly le dio la patada en Stamford Bridge, pero sigue disponible tras rechazar esta semana la oportunidad de sustituir a Alex Neil en el Stoke. El técnico de 48 años sólo ganó 12 de los 31 partidos que disputó al frente del Chelsea, y sólo duró siete meses en el cargo.

Otras opciones para los banquillos del Teatro de los Sueños

Sin embargo, no es el único entrenador al que se ha vinculado con la sustitución de Ten Hag, en caso de que los malos resultados continúen en Old Trafford. Julen Lopetegui, ex entrenador del Wolves, también es del agrado de los dirigentes del United, ya que su experiencia en la Premier League y en Europa le convierten en una posibilidad, junto a Zinedine Zidane y Roberto De Zerbi.