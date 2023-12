Champions League: Este entrenador quiere enfrentarse en la próxima ronda al FC Barcelona (+Declaraciones)

La sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League bajó su telón durante este miércoles, dejando ya definidos los dos bombos para el próximo sorteo que deparará los cruces de los octavos de final.

En esta ocasión, el FC Barcelona cayó derrotado sorpresivamente ante el Royal Antwerp por 3-2 en el estadio Bosuilstadion ubicado en Amberes, Bélgica. Pero a pesar del revés, los catalanes mantuvieron el primer lugar del Grupo H con 12 puntos, los mismos que el Porto y con la única diferencia que lograron ganarle la serie particular.

Para nadie es un secreto que los dirigidos por el entrenador Xavi Hernández no están pasando por un buen momento futbolístico, algo que sin duda querrán aprovechar sus próximos rivales. Justamente, de cara a ese sorteo por los octavos de final de la Champions League, un entrenador afirmó que le gustaría enfrentarse a ellos.

"Me encantaría enfrentarme al Barcelona en la Ronda de 16, honestamente. Sería mi elección porque nunca me he enfrentado al Barca como entrenador, y sería una experiencia maravillosa", confesó Maurizio Sarri, director técnico de la Lazio, en una entrevista para el canal Sky Sport.

El conjunto italiano hizo vida en el Grupo E y finalizó segundo con 10 puntos, cuatro por debajo del Atlético de Madrid. De hecho, en la jornada de este miércoles cayeron derrotados (2-0) en su visita la capital española.