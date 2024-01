¿Messi o Cristiano Ronaldo?: Kaká se inspira en varias estrellas para crear al jugador ideal

Uno de los jugadores brasileños más destacados del siglo 21 es, sin lugar a dudas, Ricardo Kaká, habilidoso enganche que vistió las camisetas de equipos históricos como el AC Milan y el Real Madrid. Ahora, en su etapa de retiro, el jugador suele conceder entrevistas a los medios y opinar sobre la actualidad del balompié, es por eso que recientemente participó en una dinámica para conformar el jugador ideal del momento, según su juicio.

Kaká jugó con extraordinarios jugadores a lo largo de su carrera, tanto en el Milan, en el Real Madrid como en la selección brasileña ,es por eso que es considerado como una voz autorizada para valorar las cualidades futbolísticas de sus colegas; A el brasileño se le pidió mencionar seis jugadores para completar al jugador ideal y estas fueron sus respuestas.

Pie izquierdo: Marcelo

Pie derecho: Neymar

Velocidad: Mbappé

Fuerza: Haaland

Hablidad/skills: Messi

Inteligencia: De Bruyne

En este punto, no deja de ser llamativo como un jugador que pasó por el Real Madrid y que jugó al lado de Cristiano Ronaldo no lo haya escogido en ninguna de las categorías, caso similar en el caso de los centrocampistas, pues a pesar de no haber jugado con ellos, muchos consideran que Luka Modric y Toni Kroos son los mejores del mundo su posición y por tanto, de los más inteligentes.

De quien no dudo ni por un momento en colocar entre sus elegidos fue a Lionel Messi, el brasileño considera que el argentino es el jugador más habilidoso y por tanto el jugador ideal debería tener sus cualidades con el balón y sus habilidades únicas a la hora de jugar al fútbol.