Mira la comparación que hizo Carlo Ancelotti entre Kaká y Bellingham (+Declaraciones)

Carlo Ancelotti compadeció en la conferencia de prensa previa al juego entre Unión Berlín y Real Madrid por la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024, "El objetivo está conseguido: ser primeros de grupo. Lo hemos hecho bien hasta ahora, pero queremos acabar bien, con un buen partido y una buena imagen. Es una competición especial y tenemos que respetarla con un buen partido".

Asimismo, el técnico de 64 años, dio varias pistas sobre la posible alineación de mañana, al tratarse de un partido donde no tienen nada que perder, "La idea que tengo es evaluar cómo han recuperado los jugadores que han jugado en Sevilla y a partir de ahí elegir a los mejores... si hay jugadores cansados tras el partido del Betis van a descansar. La idea no es hacer una rotación porque sí". No obstante, aprovechó de confirmar el regreso a la titularidad de Kepa Arrizabalaga, luego de su lesión en el aductor que lo apartó de las canchas durante cuatro partidos, "Mañana juega Kepa. Lunin tuvo la oportunidad de jugar con continuidad y lo ha hecho bien. Los partidos que ha jugado Kepa lo ha hecho siempre muy bien”.

La diferencia entre Bellingham y Kaká

Por otro lado, ya se ha vuelto costumbre que Ancelotti dejé alguna declaración interesante en sus ruedas de prensa y esta no fue la excepción, puesto que, el experimentado entrenador comparó el juego de dos figuras que ha dirigido, Jude Bellingham y Kaká, "Kaká llegaba mucho al área con balón y no tenía la calidad de Bellingham de llegar al área sin balón. Eso marca las diferencias. El movimiento de Bellingham sin balón es muy efectivo. No jugar con un delantero fijo le da más oportunidad de llegar al centro del área con más espacio para rematar... Con Kaká era un sistema distinto y más complicado para él".

¿Se retirará Toni Kroos del fútbol?

Cabe destacar, que antes de finalizar su intervención ante los medios de comunicación, quiso dejar claro el futuro de varios futbolistas que terminan contrato con la "Casa Blanca" en junio del próximo año, "Toni (Kroos) le veo bien y lo que haga el próximo año será respetado por todos. Las leyendas, que son Kroos, Modrić o Nacho, se han ganado la posibilidad de elegir lo que van a hacer en el futuro. El club tiene un respeto tan grande que se han ganado la posibilidad”.

El partido que finalizará la participación del conjunto blanco en la fase de grupos, luego de sellar su clasificación a la siguiente etapa de la competición europea, se llevará a cabo este martes 12 de diciembre en el Estadio Olímpico de Berlín, a las 04:00 PM (hora de Venezuela).