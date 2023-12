Endrick: la próxima estrella del Real Madrid que reveló esta dura situación en su infancia

La carrera de Endrick va en ascenso y con una vorágine propia de un jugador llamado a marcar época. El delantero está viviendo un sueño, tras ganar el Brasileirao con Palmeiras y estar contando los días para aterrizar la próxima temporada en el Real Madrid. Sin embargo, estos logros cobran dimesión cuando el brasileño cuenta los detalles de una infancia llena de situaciones complejas.

En un diálogo con el medio 'The Guardian', el nuevo merengue se abrió al detallar algunos momentos difíciles en su entorno familiar. "Nunca pasé hambre, pero mis padres sí. Ellos ayunaron por mí. Eso me dio mucha fuerza porque no quería verlos pasar por eso otra vez. No quería verlos necesitados, dándome comida y quedándose sin ella", dijo.

A su vez, Endrick reflexionó que todos estos escenarios vividos le permitieron forjar una personalidad algo más dura: "Mi madre y mi hermana dicen que soy frío. La gente dice que tengo un corazón de hielo y que soy muy frío en las decisiones que tomo y en lo que digo".

"Me divierto jugando al fútbol. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Porque si no estoy feliz, nada saldrá bien. Mi infancia no fue la que tiene todo niño, jugando siempre yendo a la escuela. Pero fue por una buena causa y solo tengo que agradecer a Dios por toda la vida que tengo hoy en día", agregó el ariete carioca.

Pudo recalar en Londres

En la conversación también su padre tuvo un lugar y lo utilizó para revelar que el destino de su hijo pudo estar lejos de Madrid, porque el Chelsea tenía todo muy acordado con él para su incorporación, sin embargo, a último momento el cuadro londinense se bajó de su barco por el precio, abriendo las puertas a la 'Casa Blanca'.

"Recibimos una invitación de Chelsea, del dueño, y fuimos allí para ver el club y el país. Vimos a Chelsea jugar contra Arsenal y tuvimos la oportunidad de ver al entrenador, las instalaciones, a Jorginho, César Azpilicueta y Thiago Silva", inició expresando de esta historia.

"No puedo decir al 100% porque aún no había firmado, pero el acuerdo estaba cerrado. Ya me había mentalizado de que viviría en Londres con todo ese clima frío. Pero luego, por la noche, el representante de mi hijo llamó y dijo que el dueño de Chelsea se retiró del trato porque el precio que tendrían que pagar por Endrick inflaría el mercado", agregó en relación a los 60 millones de euros que hubiesen tenido que pagar por el ariete de -en aquel momento- 16 años y que sería incorporado al club dos años después.

Con todo y eso, Endrick encontró en el conjunto merengue el interesado en aceptar esos terminos y ahora tiene fijado llegar al club a inicios de la campaña en 2024, tras marcar 11 goles en 31 compromisos disputados con Palmeiras.