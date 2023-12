Endrick: ¿Igual a Vinicius? La prometedora joya del Real Madrid salió al paso a algunos ataques racistas (+Video)

El nombre de Endrick en Real Madrid genera mucha expectativa, porque cada vez es menos el tiempo que falta para que la joya brasilera pueda vestirse de merengue y seguir así los pasos de otros compatriotas como Rodrygo y Vinicius. Eso sí, no sería lo único en lo que se parezca a estos, porque recientemente salió al paso al tema del racismo.

El delantero, que viene de ganar el campeonato en Brasil, dio a entender que no le importa el racismo y lo enfrenta de una forma peculiar: con risas. "Cuanto más lo hagan, más me reiré en su cara", dijo el brasilero para el medio Os Donos Da Bola, al tiempo que admitió que ya ha pasado por estas situaciones.

"Ya sufrí racismo, pero no me importa, cuanto más lo hagan, más me reiré en su cara. Estoy en la lucha con Vini, Rodrygo y todos los que sufren racismo. Pueden insultarme, hacerme gestos... No me importará y creo que eso les enfadará más", expresó.

En la charla, Endrick también reconoció los consejos que ha recibido en el entorno familiar para enfrentar a quienes quieran discriminarlo: "Mi madre siempre me habla de lo que puedo hacer y siempre me pone el ejemplo de un niño que sufre bullying en la escuela y no le presta atención a quién se lo hace, ellos verán que no te está afectando. Mi madre me dice lo mismo con el racismo porque soy negro y no tengo que ocultarlo".

Su aterrizaje en Madrid

El atacante está contando el tiempo para su flamante aterrizaje en la ciudad de Madrid y vestirse con los colores de 'La Casa Blanca' en la próxima campaña, cuando ya tenga los 18 años de edad. En medio de todo, el futbolista llega con buenos mimbres, tras salir campeón con Palmeiras del torneo brasilero,

Así también, Endrick puede ufanarse de haber alcanzado un hito que no se conseguía desde 2009 y que tiene a Neymar como protagonista, como el último jugador en marcar 10 o más goles en el campeonato con menos de 18 años, hasta que la joven promesa madridista lo reeditara en el reciente curso terminado en Brasil.

El récord lo igualó con sus 11 goles, en 31 compromisos en los que vio acción con su equipo, claves para que hoy estén celebrando el título 12 en la historia de esta entidad histórica en tierras cariocas.