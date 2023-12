¡Alerta en Múnich! El Real Madrid interesado en fichar a esta estrella para el 2024

El Bayern de Múnich sufrió una dura derrota el pasado fin de semana ante el Eintracht Frankfurt por el encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Bundesliga. Los dirigidos por Thomas Tuchel se vieron superados 5-1 Deutsche Bank Park, estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Fráncfort, resultado que los posicionó en la segunda posición de la tabla con 32 puntos, a cuatro del Bayer Leverkusen que es el líder.

La inesperada derrota del Bayern de Múnich pone en peligro su récord de 11 temporadas consecutivas ganando la máxima división del fútbol alemán ante un Leverkusen de Xabi Alonso, el cual es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que aun no conoce la derrota en todas las competiciones, al tener un récord de 11 victorias y tres empates en la Bundesliga.

El conjunto de Múnich se encuentra en uno de sus momentos más frágiles en los últimos años, por lo que no pueden permitirse ninguna baja sensible en su once titular. Bien lo sabe su director deportivo, Christoph Freund, quien atendió a la prensa previo al encuentro ante el Manchester United el próximo martes por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Freund fue cuestionado sobre la continuidad de Alphonso Davies en el equipo para la próxima temporada, puesto que el lateral canadiense tiene contrato hasta 2025 y, por ahora, no ha renovado. Asimismo, Davies, de 23 años, es uno de los objetivos principales del Real Madrid para la próxima temporada para reforzar dicha posición.

Freud fue preguntado por si todos los rumores sobre su futuro están afectando a Davies, "No lo creo. Como muchos otros, no jugó bien en Frankfurt", dijo el del Bayern, para dejar claro que "todavía tiene contrato hasta 2025", para desvelar que "hay conversaciones. Veremos qué pasa en las próximas semanas".

El Bayern responde de esta manera a todos los rumores que sitúan a Davies en el Bernabéu la próxima temporada. El equipo germano no quiere desprenderse de uno de sus jugadores clave. El Real Madrid, por su parte, quiere reforzar el lateral izquierdo y Davies es el candidato número uno del equipo blanco para ser el nuevo lateral izquierdo del equipo.