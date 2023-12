Liga FUTVE: El "10" del Deportivo Táchira tiene nuevo equipo (+Tuit)

En el fútbol existen fichajes que marcan historia y quedan grabados por siempre en la memoria de los aficionados. Evidentemente, el fútbol venezolano no es la excepción, mucho menos cuando hablamos de jugadores extranjeros.

Darío Figueroa, Gaby Torres, Yuber Mosquera, Sergio Herrera o Samson Akinyoola son justamente ejemplos de lo anteriormente mencionado. Este año, el Deportivo Táchira obtuvo su décima estrella contando con una importante y querida camada de extranjeros, entre los que se encontraba el camiseta 10 del equipo, el argentino Gonzalo Ritacco.

El zurdo llegó al Táchira con altas expectativas, y a pesar de que no era un fijo en el once titular que habitualmente usaba Eduardo Saragó, sí dejó momentos y números muy buenos, al marcar nueve goles y repartir siete asistencias. El argentino fue campeón, pero contra todo pronóstico, el Deportivo Táchira decidió no renovar su contrato.

Luego de su inesperada salida, el argentino duró muy poco tiempo sin club, ya que este mismo lunes 11 de diciembre se oficializó su llegada al fútbol peruano, de la mano del Club Cienciano.

El fichaje se hizo oficial mediante varias publicaciones en las redes sociales del equipo peruano, en donde resaltan que el enganche zurdo fue elegido como Mejor Jugador Extranjero en la gala de premios de El Mundo es un Balón.