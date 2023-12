Carlo Ancelotti revela sus planes en la portería del Real Madrid para las próximas fechas

Carlo Ancelotti compareció este viernes en rueda de prensa previa al partido del Real Madrid contra el Betis, que se disputará mañana sábado a las 11:15 AM (Hora Venezuela). El entrenador italiano valoró el estado de su equipo y habló sobre diversos temas, entre ellos su futuro, el debate de la portería y la situación de los lesionados.

Sobre su futuro, Ancelotti reiteró que no piensa en ello y que su prioridad es el Real Madrid. "No, no me han llamado de Arabia y yo vivo el presente. Yo tengo otra idea que no es esa de Arabia. Para mí lo importante es encontrarse bien", dijo.

En cuanto a la portería, Ancelotti abrió el debate al asegurar que Lunin merece jugar. "Kepa ha vuelto y lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza. Veremos. Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado y es una decisión que voy a tomar mañana para los siguientes partidos. Creo que Lunin merece que yo le tenga en cuenta. No ha cambiado nada con Kepa, tenemos confianza en él. Lunin ha demostrado carácter y personalidad. Que juegue uno u otro no va a cambiar. Puede ser que roten un poco en la portería", afirmó.

Por último, Ancelotti habló sobre la situación de los lesionados. La mejor noticia es que Arda Güler está cerca de volver. "Güler está en la parte final de su recuperación. La próxima semana empezará con alta intensidad y estará listo para los últimos partidos del año o para inicio del que viene. Tchoauméni también está cerca de volver y para Vinicius y Camavinga habrá que esperar al año que viene".

Ancelotti también tuvo palabras de elogio para Isco, que volverá a enfrentarse al Real Madrid mañana. "Le he visto jugar y lo está haciendo muy bien. Estoy muy contento, es un jugador que aporta al fútbol. Mañana es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien". El estratega concluyó asegurando que el verdiblanco no le pondrá las cosas fáciles pero que harán el mayor esfuerzo en poder sacar el resultado y mantenerse como lideres del futbol español.