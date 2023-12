¿Cerca su adiós? Robert Lewandowski reveló cuándo piensa retirarse del fútbol

El paso de los años es infranqueable para todos y los futbolistas no son la excepción, por tanto, saben que mientras pasa el tiempo y se van haciendo más mayores es irremediable pensar en la retirada en algún momento. Este es el caso de Robert Lewandowski, quien ya tiene fijado cuánto será el tiempo que seguirá intentando marcar goles.

Esto lo reveló el polaco del FC Barcelona en un diálogo concedido al 'Club del Deportista', espacio donde admitió que se siente con las energías para seguir activo por tres o cuatro temporadas más: "No pienso en lo que ya gané o en lo que ya hice. Todavía tengo dentro ese sentimiento y esa pasión. Creo que todavía puedo jugar al fútbol durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien".

El atacante también reflexionó sobre su presente goleador, hoy más bajo a otros cursos, con 8 tantos en 17 encuentros disputados entre liga y Champions: "Sé que somos el Barcelona y todo el mundo espera de nosotros, no sólo ganar, sino también marcar muchos goles. En el comienzo de la temporada, no fue todo perfecto y, por supuesto, si no creamos un montón de ocasiones, es difícil marcar goles".

Momento Barcelona

El ariete azulgrana sacó a relucir su análisis de la entidad azulgrana en todos los aspectos, tanto en la cancha como fuera de ella. En lo institucional sacó pecho de la calma que se va recuperando en la entidad y cuánto les beneficia desde el gramado.

"El año pasado o hace dos años, cuando yo todavía no estaba aquí, vi que había muchos temas alrededor de la entidad, pero ahora creo que estamos yendo por el buen camino y los futbolistas pueden centrarse en la institución", expresó Robert, al tiempo que aseveró que se sienten con confianza de pelear en Champions League.

"Siempre que hablo de la Liga de Campeones... sabemos que se necesita suerte y tener a todos los jugadores en la parte más importante de la temporada, cuando también juegas el partido más importante. Si todos nuestros futbolistas están sanos, en forma y listos, podremos compararnos con cualquiera", apuntó el delantero.

En la charla, el polaco también descartó la idea en este momento de ser entrenador al retirarse del fútbol, aunque es consciente que en otros años puede cambiar de opinión y dedicarse a los banquillos.