¿Será Haaland o Mbappé? FIFA anuncia fecha y sede para los premios The Best

La ceremonia de entrega de los premios The Best FIFA 2023™ se llevará a cabo el 15 de enero de 2024 en Londres, Inglaterra. Los premios honran a los mejores jugadores, entrenadores y porteros del mundo, así como al mejor gol del año y al mejor aficionado.

Un jurado internacional compuesto por cuatro grupos seleccionará a tres finalistas en la mayoría de las categorías: entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

Las selecciones de los cuatro grupos de votación (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados) cuentan cada una por el 25 por ciento de la votación total. Los finalistas se anunciarán a través de las plataformas digitales de la FIFA en diciembre de 2023, y los ganadores serán coronados en la ceremonia de Londres el 15 de enero de 2024.

El Premio Puskás de la FIFA se otorga al autor del mejor gol del año. Los finalistas se determinan mediante una combinación de votos de los aficionados y panelistas expertos. El ganador del Premio de los Fanáticos de la FIFA se decide únicamente mediante la votación de los aficionados en FIFA.com.

Los premios The Best FIFA recompensan a los candidatos más destacados en cada campo, independientemente del campeonato o la nacionalidad, por sus respectivos logros durante el período de clasificación designado. No sólo representan el máximo honor del deporte para entrenadores y jugadores, sino que también son una celebración en la que se reconoce a los aficionados al fútbol.

Las siguientes categorías serán premiadas:

The Best mejor jugador de la FIFA

The Best mejor jugadora de la FIFA

The Best mejor entrenador de la FIFA

The Best mejor entrenadora de la FIFA

The Best mejor portera de la FIFA

The Best mejor portero de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA (al mejor gol del año)

Premio Aficionado de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

FIFA FIFPRO 11 ideal de mujeres

FIFA FIFPRO 11 ideal de hombres

El período de clasificación para los premios femeninos (mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera) fue del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, fecha de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023.

Para los premios masculinos (mejor jugador, mejor entrenador y mejor portero), el período de clasificación fue entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

El Premio Puskás de la FIFA se entregará al autor del mejor gol en el período de clasificación correspondiente, entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Los premios The Best FIFA son una oportunidad para celebrar los logros de los mejores jugadores y entrenadores del mundo, así como para reconocer la pasión de los aficionados al fútbol. La ceremonia de Londres será una celebración del fútbol mundial, y será una oportunidad para que los aficionados de todo el mundo se unan y disfruten de este evento especial.