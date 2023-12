Conoce la curiosa anécdota de Tomas Rincón con una de las figuras del fútbol italiano (+Video)

El capitán de la selección venezolana y actual jugador del Santos Fútbol Club, a sus 35 años de edad ha tenido la oportunidad de pertenecer a muchos equipos a lo largo de su carrera deportiva.

Sin embargo, en la liga donde tuvo más participación fue en la liga italiana, llegando a pertenecer a cuatro equipos de la Serie A (Juventus, Sampdoria, Torino y Génova); ahora bien, en cuanto a su etapa en "La Vecchia Signora", el mediocampista criollo contó una anécdota que le ocurrió con el vigente campeón del mundo, Paulo Dybala, cuando coincidieron en el mismo plantel.

“A mí toda la vida me gustaron los Ferraris y me dije a mí mismo, si algún día llego a firmar un contrato con alguno de los equipos importantes del mundo, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Juventus, Milán, ahí me voy a dar el gusto de comprarme un Ferrari, tiene que ser ese el premio", comenzó explicando el Rincón.

Un día llega Dybala y estaciona al lado mío. Le di la llave, lo prendió, lo aceleró, y yo me quedo mirándolo… Porque Dybala en la Juventus cuando yo llego ya era la máxima estrella, quizá el jugador que más cobraba. Y yo le dije: ‘¿Qué estás esperando, cuándo te lo vas a comprar?". Ante esta pregunta, el delantero de 30 años dejó una respuesta que sorprendió bastante al "General"; "Ya llegará mi momento. ¿Cómo me voy a presentar aquí con un Ferrari a los 21 años donde está Gigi Buffon, Dani Alves, donde hay gente que ganó campeonatos del mundo, que ganó Champions League? Yo no soy nadie. No me puedo permitir presentarme con una Ferrari".

Luego de esta historia, el veterano futbolista Vinotinto, confesó quedar asombrado con la mentalidad de la "Joya" en sus primeros años en el mundo del fútbol, declarando que "este chico es especial".