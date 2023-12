¿Se va? Pep Guardiola reveló qué debe pasar para su retirada de los banquillos la próxima campaña

Pep Guardiola tiene un estilo para hacer que sus equipos se lleven la atención en el campo por cómo juegan, sin embargo, ese mismo talento lo tiene con las declaraciones, que siempre se llevan los reflectores. Esta vez, el DT dejó una frase que muchos intentan descifrar y en la que habría dejado las claves de lo que tiene que pasar para retirarse de los banquillos.

Esta expresión la aseveró a los microfonos de Amazon, antes del compromiso que disputó ayer su Manchester City contra el Aston Villa. "Si nosotros ganamos el triplete esta temporada, me retiraré. Eso seguro", dijo el estratega, para sorpresa de muchos, aunque algunos cuestionan que el catalán lo expresó en tono de broma, por lo que no tendría ese desenlace en sus planes.

"Se que es extremadamente difícil con los equipos increíbles que han habido en Inglaterra", siguió analizando Guardiola, al tiempo que recordó que: "solo el Manchester United con Sir Alex Ferguson lo hizo (ganar FA Cup, Champions y Premier) y nosotros la pasada temporada".

Con todo y que los últimos juegos de sus dirigidos no han terminado con marcador victorioso, el entrenador manifestó sentirse tranquilo y creyente de que ganaran la Premier League, aunque: "La gente cree que ya no es posible después de tres empates, pero la ganaremos otra vez a sabiendas de que no será fácil".

Aston Villa su reciente verdugo

Aún así, con la tranquilidad de Guardiola manifiesta, el Aston Villa le propinó una dura derrota al City (1-0), quien nuevamente vio cómo su sed de triunfos se quedaban a deber. Tras la derrota el DT salió al paso y analizó este presente bajo de su equipo.

"Ganó el mejor equipo. El Aston Villa fue mejor que nosotros. Son jugadores físicos, rápidos y bien organizados. Hay una razón por la que están donde están. Tenemos que cambiar la dinámica", apuntó, para continuar admitiendo que supo todo el partido que iban a salir sin la victoria: "nunca tuve la sensación de que íbamos a hacer algo. Tengo que darle crédito al Aston Villa. Tiene capacidad de castigarte, jugaron bien. Hay que aceptar cuando un equipo es mejor que tú".

Los ciudadanos ahora se ubican cuartos en la Premier League, con 30 puntos, superados por el Arsenal (36), Liverpool (34), Aston Villa (32), rivales a los que no ha podido ganarles en lo que se ha jugado de esta temporada.