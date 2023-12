Así se ve la camiseta edición limitada del Inter inspirada en Transformers (+Foto)

El Inter de Milán anunció una colaboración especial con Paramount+ para su próximo partido de la Serie A contra Udinese. Como parte de este acuerdo, el equipo italiano usará una camiseta especial con el logo de Transformers en la parte delantera de su indumentaria.

Esta decisión forma parte de una campaña de marketing de Paramount+ dirigida a atraer nuevos usuarios a la plataforma de streaming con motivo del lanzamiento del último capítulo de Transformers: Rise of the Beasts. A esto se suma además que las primeras seis películas - Transformers, Transformers - Revenge of the Fallen, Transformers 3, Transformers 4 - Age of Extinction, Transformers - The Last Knight, Bumblebee - y la serie animada Transformers: Earthspark, ya están disponibles en el sitio

Como parte de este acuerdo entre el Inter y Paramount+ una edición limitada de estas camionetas estarán disponibles para ser compradas a través de las tiendas oficiales del equipo. El Inter indicó que todo el dinero que se genere con estas ventas será donado a hospitales locales.

“Los aficionados también podrán participar en una subasta en eBay para hacerse con una selección de camisetas usadas por los nerazzurri durante el partido. Todo el dinero de la subasta se donará a organizaciones benéficas”, indicó el equipo.