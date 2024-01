Liga MX: ¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

Hace menos de un mes se celebró la gran final del Torneo Apertura 2023, en el que las Águilas del Américas midieron fuerzas ante los Tigres en una final de ida y vuelta. Ambos equipos igualaron 1-1 en el Estadio Universitario, mientras que el combinado azulcrema consiguió una abultada victoria por 3-0 en el Estadio Azteca, para así convertirse en los nuevos monarcas del fútbol mexicano y levantar la tan esperada “14”.

Actualmente, cada uno de los equipos participantes de la competición liguera se encuentran alistando los últimos detalles de su pretemporada para el comienzo de la siguiente liguilla en el fútbol mexicano. De igual manera, varias delegaciones siguen activas en el mercado de fichajes para reforzar sus plantillas, la última en realizar un movimiento fue Atlas, quien se hizo con los servicios del venezolano Jhon Murillo proveniente del Atlético San Luis.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Primera División de México, anunció la programación oficial de los juegos y las jornadas el pasado miércoles 20 de diciembre, en la que tomó en cuenta las pausas de las Fechas FIFA, incluyendo compromisos de la Selección mexicana como la Nations League y la Copa América.

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

Asimismo, el próximo semestre del fútbol mexicano comenzará a penas cuatro semanas después de la vuelta olímpica del Club América frente a su hinchada en el Estadio Azteca, puesto que el puntapié inicial del venidero Torneo Clausura 2024 está programado para el próximo viernes 12 de enero con el encuentro entre Querétaro y Toluca en el Estadio Corregidora.

La primera jornada se extenderá hasta el próximo miércoles 17 de enero, en una fecha en la que resaltan encuentros como el Cruz Azul vs. Pachuca, Chivas vs. Santos y Xolos vs. América, todos enfrentamientos del día sábado.

A su vez, el Estadio León será el recinto encargado de cerrar la primera jornada de la máxima división del fútbol mexicano, cuando el Club León reciba a Tigres, actuales subcampeones del fútbol mexicano, el próximo miércoles 17 de enero en su feudo.

Debido a que el ascenso y descenso en el fútbol mexicano no se encuentran presentes en la actualidad, los mismos 18 equipos que participaron en la pasada liguilla formarán parte del nuevo torneo Clausura 2024. Sin embargo, esa realidad cambiará dentro de poco, puesto que Arriola anunció que el regreso está cada vez más cerca.