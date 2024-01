José Mourinho siempre gana, esta es la cifra que registra tras sus despidos (+ Video)

José Mourinho es parte del top 10 entrenadores del mundo, su desempeño como líder de vestuario no puede ser puesta en duda, e incluso cuando es despedido como ocurrió con la Roma luego de malos resultados y un 3-1 contra el AC Milan, el portugués sigue siendo de los mejores del mundo con las millonarias indemnizaciones que recibe.

Una vez que la Roma decidió dejar de contar en su proyecto deportivo con José Mourinho, automáticamente se activó una cláusula de liberación por 3.5 millones de euros, siendo la más baja que Mou ha ejecutado en sus despidos. De hecho, es la 6ta que ejecuta en su carrera como entrenador y todo pese a lograr el primer título internacional de la Roma y llevarlos a dos finales seguidas europeas en tres años.

José Mourinho con los 3.5 millones de la Roma y sumando todos sus despidos, alcanza una cantidad de dinero bastante importante, sumando un total de 94.3 millones de euros en indemnizaciones. Dicha indemnización es una cláusula que 'The Special One' siempre coloca en sus contratos, una forma de salvar su economía si las cosas no van del todo bien.

Estos fueron los números de José Mourinho con la Roma:

- 138 partidos, 68 victorias, 30 empates, 40 derrotas, porcentaje de 1.56 goles por partido con 1.70 media de puntos alcanzado.