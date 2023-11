¡Emotivo! Estas fueron las palabras de Luis Suárez en su despedida del Gremio de Porto Alegre (+Declaraciones)

Luis Suárez se encuentra alistando los últimos detalles para disputar sus últimos partidos defendiendo los colores del Gremio de Porto Alegre. El atacante uruguayo había firmado un contrato hasta diciembre de 2024, pero lo recortó un año debido a una “lesión crónica” en la rodilla derecha que no le permite rendir al nivel e “intensidad” del fútbol brasileño, según dijo en julio al anunciar su salida anticipada.

El artillero histórico de la selección uruguaya disputará sus tres últimos partidos en el Brasileirao, cuya última fecha se celebrará el próximo miércoles 6 de diciembre. El conjunto de la ciudad de Porto Alegre se ubica en la quinta posición con 59 puntos, a un punto de la clasificación directa a la Copa CONMEBOL Libertadores, objetivo principal del equipo al comienzo de la temporada.

Asimismo, el pasado martes 28 de noviembre, Luis Suárez realizó una conferencia de prensa para comunicar de manera oficial su marcha del combinado brasileño al final de la presente temporada. El delantero uruguayo también recibió el título de ciudadano de la ciudad brasileña de Porto Alegre, a pocos días de que se marche del Gremio.

“Es un honor ser ciudadano ilustre de una ciudad que me arropó desde el primer momento magníficamente, desde mi llegada al aeropuerto, tanto a mí como a mi mujer y a mis hijos. Fue algo muy lindo lo que vivimos desde el primer día”, dijo el Pistolero al recibir la distinción.

“Estamos muy agradecidos por el cariño de la gente, no solamente la gente de Gremio, que yo sé lo que me quieren y lo que valoran el trabajo que hago dentro de la cancha, sino también de la gente rival, del Inter”, afirmó. “Ir a un equipo y que la gente rival te quiera no es fácil, y eso lo tengo que agradecer”, agregó en la plenaria de la Cámara Municipal de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande del Sur, fronterizo con Uruguay.

¿Próximo destino de Suárez?

Varios periodistas especializados en el Inter Miami aseguran que Luis Suárez tiene un contrato verbal con “las Garzas” para la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS). De esta manera, el uruguayo se reencontraría con Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, amigos y compañeros en el Fútbol Club Barcelona.

El “pistolero” se marcha del Gremio luego de una única temporada en la que disputó 51 partidos y anotó 26 goles, números que puede aumentar en los últimos tres encuentros de la campaña. Desde su llegada, la institución registró récords de ventas en sus tiendas oficiales y de inscripciones de socios.

De igual manera, ganó el Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha, y pelea por el título del Brasileirao, donde Gremio es quinto a cuatro puntos del líder, Palmeiras, a falta de tres jornadas para el final del torneo.