Liga MX: Jugador del América pone fin a rumores de irse a Europa antes de enfrentar a León

El Club América está cerca de enfrentarse a León en los cuartos de final de la Liga MX. El equipo azulcrema necesita contar con el español Álvaro Fidalgo, quien estuvo en rumores de una posible partida a Europa.

Fidalgo se encargó de dejar atrás los rumores de una posible partida del equipo y afirmó que en su mente está enfrentarse a León y los tres años de contrato que le quedan en las Águilas.

“Hubo muchos acercamientos; mi cabeza está en América, no pienso en otra cosa ahora mismo, que no sea la Liguilla, mi futuro está con América, me quedan 3 años de contrato”, comentó.

Para el futbolista español los cuartos de final serán una especie de revancha luego de terminar expulsado durante la semifinal del torneo pasado y quedar eliminado junto al América que no pudo llevarse la estrella número 14.

Esta temporada, el club azulcrema terminó como líder de la fase regular y como el equipo más consistente, aunque eso no asegura nada en la próxima fase.

Si es verdad que en la manera en la que salí el torneo pasado es la peor que te pueda pasar, no es que sea una revancha, yo quería hacer las cosas bien desde el minuto uno, ahora toca la Liguilla".

El español Álvaro Fidalgo, centrocampista del América, dijo este martes que no tiene posibilidades de recibir un llamado de su selección por jugar en México y por la clase de jugadores que hay en su posición en el equipo del seleccionador Luis de la Fuente.

"Hay que ser realista y yo lo soy. Estando en México y con los jugadores que hay en mi posición en la selección española, pues en este momento las posibilidades de un llamado no existen", subrayó el jugador.

Este miércoles será el partido de ida ante León y la vuelta será el sábado 2 de diciembre en el Estadio Azteca