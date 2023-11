Joan Laporta se acordó del Real Madrid luego del triunfo contra Porto y lanzó este duro mensaje (+Video)

Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, tenía muchos pensamientos atragantados y tras la victoria del equipo contra el Porto, por Champions League, que le dio a los culés el boleto a octavos de final, se desahogó y soltó varias frases epicas, entre ellas, una contra su eterno rival: el Real Madrid.

El mandatario dijo presente, en el acto donde la entidad azulgrana celebraba los 125 años del nacimiento del club, y no falló a su fiel estilo cuando le tocó hablar de las polémicas, en la que trajo nuevamente a colación dos jugadas discutidas, que dejó el encuentro el fin de semana por liga, contra el Rayo Vallecano.

"Esta misma semana solo se ha hablado de cojonadas cuando se debía haber hablado del penalti de Raphinha o el que le hicieron a Lewandowski -en el campo del Rayo-. Si le hubiera pasado esto al Madrid, seguro que se habla toda la semana", dijo Laporta, con tono efusivo.

El presidente también se refirió a que "muchos estaban esperando que perdiéramos contra el Oporto. No es fácil ser del Barça. Debemos luchar contra muchas cosas", al tiempo que reconoció que sus palabras no eran excusas: "no es victimismo. Nosotros para ganar debemos ser mucho mejor que los rivales y nos ponen las cosas difíciles. Ahora hemos ganado ante el Oporto y tenemos una moral de hierro para ganar al Atlético y al Girona".

Un nuevo respaldo a Xavi

Durante en la semana el líder de la entidad ya ha dejado claro el apoyo que tiene con su entrenador, Xavi Hernández, cuestionado por algunos malos resultados en los partidos recientes del primer equipo, pero -que mejor que el evento del aniversario del club- para salir nuevamente al paso en defensa de su DT.

"Fue una victoria importante porque estamos ya clasificados para los octavos de la Champions. Me alegré por los culers y por Xavi, porque se lo merece. Xavi ha pasado momentos difíciles y lo ha superado. Cancelo hizo un partidazo como Joao Félix. Pedri corrió muchísimo y con Frenkie ahora vamos a tener el balón. Somos imbatibles".

El Barcelona, tras la victoria, consiguió su pase a la siguiente ronda del torneo y marchan líderes del grupo H, con 12 puntos, seguido por el Porto y Shaktar Donetsk, ambos con 9 unidades en la tabla de posiciones.