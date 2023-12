El reencuentro entre Messi y Guardiola pudo ser real: Revelan las conversaciones entre ambos

Lionel Messi, quien ahora mismo vive un presente tranquilo, pudo haber cambiado su destino hace tres años cuando salió del Barcelona de manera traumática; En aquella ocasión el argentino terminó en las filas del millonario PSG, pero bien pudo recalar en el millonario de Inglaterra, el Manchester City... Guardiola estaba preparando todo para recibirlo.

Martí Perarnau escritor cercano a Pep y quien ya escribió dos libros inspirado en su trabajo, ahora revela parte de las conversaciones que Guardiola y Messi protagonizaron durante los últimos meses del argentino en Barcelona. Aquel año, el '10' pidió irse a causa de su mala relación con el expresidente Bartomeu y luego no pude regresar con el equipo debido a los problemas financieros de la institución catalana.

El autor de Herr Pep’ y ‘Pep Guardiola, La metamorfosis’, explicó que Messi y el entrenador se vieron en la casa que el entrenador tiene en Cataluña el 18 de agosto de 2020. Perarnau índica que la reunión inició en horas del mediodía y se extendió por más de seis horas, hasta finalizar a las 18:30 de la tarde. así relata Mundo Deportivo. “Se ilusionaron en volver a trabajar juntos en el City ese mismo verano”, añade el diario.

Por aquel entonces Messi estaba harto de las malas decisiones tomadas desde la directiva que tenía el poder en la época. Eso ayudó que se produjera el inesperado encuentro entre el estratega y el argentino.

Parte de la conversación según Perarnau y Mundodeportivo

- Guardiola: ”En Manchester entrenamos muy duro...”.

- Messi: ”Entrenaré duro, no me preocupa”.

- Guardiola: ”Y continuo haciendo largas charlas tácticas. Quizás te aburras...”.

- Messi: ”Aguantaré. Aguantaré todo lo que hagas”.

“Es así, puede sorprender porque Messi antes hablaba muy poco pero todos hemos visto como ha evolucionado Messi y el discurso que dio en la gala del Balón de oro así lo reafirma. No es el mismo Messi que cuando empezaba a jugar. Fue él quién quiso reunirse con Guardiola para saber si podía jugar en el Manchester City. El City no se movió por Messi. Lo que le dijo el City a Messi es que si él se desvinculaba del Barça estudiarían su posible incorporación. Pero no se dio”, Perarnau dijo hace algún tiempo al portal Sport.