Esta estrella del Real Madrid podría regresar con su selección (+Declaraciones)

Si algo se ha evidenciado a lo largo de los años, es que el rendimiento de la Selección Alemana fue otro después del Mundial Brasil 2014, cuando se proclamaron campeones del prestigioso torneo, consiguiendo su cuarta y última estrella de su historia.

Entre otras cosas, esto se vio influenciado por el retiro de algunas de sus principales figuras como Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger o Toni Kroos; este último, a diferencia de los otros dos jugadores mencionados, decidió poner fin a su etapa con la "Die Mannschaft" en el año 2018, luego de que criticó fuertemente al máximo rector de este deporte, por realizar una Copa del Mundo en Qatar, principalmente por dinero, asegurando que con los futbolistas son "marionetas de la FIFA".

Sin embargo, parece que esta drástica decisión podría cambiar, puesto que, en una entrevista para DAZN, posterior al partido entre Unión de Berlín y Real Madrid por la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, explicó que su compatriota, Antonio Rüdiger, le ha pedido en varias ocasiones que vuelva a la selección, "Tuve que pensarlo durante mucho tiempo, me pilló desprevenido porque yo mismo no me lo había planteado, sino él. Eso me hizo pensarlo y darle una respuesta que hoy no puedo darle”.

Dicha respuesta, esperanza a todos los aficionados alemanes y esperan que el mediocampista de 33 años, pueda estar en la Eurocopa de 2024, celebrada justamente, en su país natal, lo que sería sin dudas, un regresó muy emotivo para el 8 del Real Madrid.