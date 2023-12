Las declaraciones de Klopp que preocupan sobre la lesión de este jugador: "Nunca antes lo habia visto"

Jurgen Klopp abrió el paraguas de lo impensado con unas declaraciones que tienen en vilo a la afición del Liverpool, tras referirse a la lesión que sufrió Alexis Mac Allister la semana pasada en el triunfo (0-2) contra el Sheffield United en la Premier League.

"Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos", dijo el estratega de los red sobre lo que padece el mediocampista. En principio, las preocupaciones sobre que el argentino padecía una lesión ligamentaria se descartaron y se redujo su situación a un golpe recibido en la zona de la rodilla.

"El otro chico le pisó la rodilla y el tapón atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso. Ahora, tenemos que esperar hasta que el hueso sane y que pueda soportar el dolor, porque es bastante doloroso. Maca es un tipo súper duro, por lo que probablemente tengamos que asegurarnos de que, desde el punto de vista de la infección, no pase nada. Eso es realmente importante", agregó el técnico alemán.

El pisotón en la jugada lo ocasionó Gustavo Hamer y generó la rápida sustitución del argentino al minuto 12 del compromiso. Ahora, todo está puesto en la recuperación de Alexis, para el que Klopp pidió calma y aseveró que existen posibilidades de que pueda jugar antes del cierre de 2023.

"Espero que no tarde tanto, me gustaría decir que es día a día. Quizás podría jugar el próximo partido, pero no estará preparado para eso también. Espero que en los próximos tres o cuatro días dé grandes pasos y luego veremos", expresó.

Para un Liverpool, que marcha líder de la Premier League con 37 puntos, es fundamental el regreso a la acción de Mac Allister, quien venía siendo un fijo en el buen momento del equipo.