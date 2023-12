José Mourinho podría entrenar en la Premier League la próxima temporada (+Detalles)

José Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo y su gran palmarés lo evidencia, siendo entre cosas, el único técnico que ha ganado las tres competiciones de la UEFA a nivel de clubes (Champions League, Europa League y Conference League); por ello, uno de los equipos revelaciones de este inicio de temporada se ha interesado en firmar al "Special One" para junio de 2024.

Actualmente, el experimentado técnico de 60 años, lleva dos años dirigiendo a la Roma y en ese tiempo, se ha ganado el cariño de todos los aficionados "Rojiamarillos", los cuales en el último partido ante Fiorentina pusieron una pancarta para homenajear al estratega, llamándolo "Romanista de por vida".

Por ello, los directivos "Capitolini", se han reunido con Mourinho para renovar su contrato, puesto que, finaliza a mediados del siguiente año; sin embargo, la cantidad de dinero y la duración del mismo no termina de convencer al portugués, quien según la "Gazzetta dello Sport" el Newcastle se ha percatado de esta situación y le ofrecido dos años y un salario anual de ocho millones de euros.

Cabe destacar, que el ex entrenador de Real Madrid, Tottenham y Chelsea, quiere continuar en la capital de Italia, no obstante, si no logra llegar a un acuerdo con los responsables del club, se vería muy tentado de aceptar la oferta del combinado inglés, regresando así, a la Premier League tres campañas después.