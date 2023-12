José Mourinho se acordó de Pep Guardiola previo a su encuentro por la Europa League (+Declaraciones)

José Mourinho, actual director técnico de la Roma, volvió a ser protagonista fuera de los terrenos de juego. “The Special One” conversó este miércoles con la prensa previo a su encuentro del próximo jueves ante el Sheriff por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, en la que mencionó los problemas que sostiene su plantilla con la lista de lesionados.

El entrenador del combinado italiano fue cuestionado sobre su presencia en el próximo mercado de fichajes de invierno, puesto que la “Loba” tiene lesionados a Chris Smalling, el albanés Marash Kumbulla y los italianos Gianluca Mancini y Leonardo Spinazzola, y con el costamarfileño Evan Ndicka sancionado y con la Copa África en enero, el portugués está obligado en cambiar su esquema para los próximos encuentros.

"Mancini tiene un problema importante pero sus dos piernas no están rotas, así que jugará este domingo en Bolonia. No es como alguien que tiene un problema en una uña y no juega", ironizó el entrenador, en referencia a un Smalling que solo ha jugado 3 partidos en la temporada, las tres primeras jornadas de Serie A.

Dardo a Pep Guardiola y el Manchester City

Al ser preguntado sobre sus planes de fichar a refuerzos para el mes de enero, José Mourinho puso de ejemplo al Manchester City de Pep Guardiola. "No estoy celoso, pero el City pagó 80 por Kalvin Phillips y en enero se va y Pep tendrá a otro. Nuestra realidad es diferente. Me gustaría tener 3 o 4 jugadores en invierno. Queremos intentar mejorar el equipo, ser más fuertes, pero nos cuesta hacerlo. Lo digo sinceramente: si conseguimos un defensa en el mercado de enero ya estoy contento", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el Sheriff en Liga Europa.

"No podemos hacer mucho más que traer un central. Smalling no estará en enero, Ndicka se va (Copa África), Mancini está lesionado y Llorente resiste. Y ahí está nuestra dificultad. Grandísima", añadió.

La Roma de Mourinho se ubica en la segunda posición en su grupo de la Europa League, mientras que sostiene la cuarta posición de la máxima división del fútbol italiano. El contrato de Mourinho termina en junio de 2024 y las dudas sobre su continuidad son un constante en Roma, pero él tiene una decisión tomada, aunque sigue sin develar nada: "No necesito pensar. En mi cabeza lo tengo todo muy claro".