Alarma en São Paulo: Problemas cardíacos ponen en duda el futuro de Oscar

El mediocampista brasileño Oscar, exestrella del Chelsea y actual jugador del São Paulo FC, fue hospitalizado de emergencia tras presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento de su club.

El incidente ocurrió este miércoles mientras el jugador se preparaba para la pretemporada de 2026.

Diagnóstico y Estado Actual

De acuerdo con diversos medios brasileños, el talentoso mediocampista, de 34 años, sufrió una "intercurrencia con alteraciones cardiológicas" durante una prueba de esfuerzo. Esta prueba es un componente estándar en la evaluación de la condición física de los atletas, especialmente en la fase final de su recuperación.

Oscar se encontraba en el tramo final de la rehabilitación de una lesión muscular, y ahora su proceso se ha visto interrumpido por esta nueva preocupación. Actualmente, el jugador permanece ingresado y bajo estricta observación en el prestigioso Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo.

Importante: Fuentes médicas han confirmado que el estado de Oscar es clínicamente estable, aunque los resultados de los nuevos estudios cardiológicos determinarán su futuro inmediato en el deporte.

Historial de Preocupaciones Cardíacas

Esta no es la primera vez que la salud cardíaca de Oscar genera preocupación. El campeón del Mundial Sub-20 en 2011 y dos veces campeón de la Premier League con el Chelsea venía monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto de 2025.

En aquella ocasión, el jugador fue sometido a estudios exhaustivos tras sufrir una fractura en tres vértebras, una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por aproximadamente tres meses. Aunque los resultados iniciales no indicaron impedimentos para que continuara con su carrera profesional, el propio futbolista fue categórico en sus declaraciones:

"Si existiese el mínimo riesgo para mi salud, tomaría la decisión de retirarme", admitió Oscar en aquel entonces.

¿Se Retirará del Fútbol Profesional?

Tras el incidente de este miércoles, el futuro de la carrera del centrocampista vuelve a estar en duda. Según fuentes cercanas al entorno del futbolista citadas por la prensa local, Oscar está evaluando la posibilidad de rescindir su contrato con el São Paulo, el cual se extiende hasta diciembre de 2027, y poner fin a su carrera profesional de manera anticipada.

Oscar regresó al São Paulo el año pasado tras doce temporadas en el exterior, buscando relanzar su carrera en Brasil. Sin embargo, su regreso ha estado marcado por una serie de lesiones recurrentes (cadera, muslo y pantorrilla), que han limitado significativamente su continuidad. Desde su retorno al club paulista, solo ha disputado 21 partidos y ha anotado dos goles.