Las víctimas favoritas de Kylian Mbappé

El dominio absoluto de Mbappé en Francia queda confirmado, pero también se refleja que el fútbol español ya ha sentido el peso de su remate a red

Por

Oriana Garcia
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 12:07 pm
Las víctimas favoritas de Kylian Mbappé
Foto cortesía
Kylian Mbappé se ha convertido en un atáquente de peligro para los rivales. El delantero francés ha marcado su reputación como uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial, y un análisis reciente de sus récords goleadores revela cuáles son sus rivales favoritos para perforar la red.

El dominio absoluto de Mbappé en Francia queda confirmado, pero también se refleja que el fútbol español ya ha sentido el peso de su remate a red, siendo el FC Barcelona una de sus últimas y más destacadas "víctimas favoritas".

'Top 5' de las víctimas de Mbappé

  • Montpellier Hérault Sport Club: 15 goles 
  • Olympique Lyonnais: 13 goles 
  • FC Barcelona: 12 goles 
  • Olympique Marsella: 12 goles 
  • Dijon Football Cote d’Or : 12 goles 

La lista está encabezada por el Montpellier (15 goles), seguido de cerca por el Olympique Lyonnais (13 goles), demostrando su eficacia en la Ligue 1.

Barcelona en la lista de Mbappé

Lo más relevante es la inclusión del FC Barcelona con 12 goles. Este récord se fijó recientemente en uno de los partidos más importantes del año: el Clásico de LaLiga.

El remate letal a red de Mbappé se hizo sentir de nuevo en el Santiago Bernabéu, donde contribuyó a la victoria del Real Madrid (2-1) con un gol decisivo que selló la victoria el pasado domingo 26 de octubre. Donde además, el francés falló un penal y tuvo un gol anulado por fuera de juego milimétrico. 

