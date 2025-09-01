¡Fin al dilema! Fermín ya tiene definido su futuro

Suscríbete a nuestros canales

Después de tantos rumores, la situación Fermín ha terminado. Y es que el futbolista culé, tomó la decisión de continuar en el club de sus amores, el FC Barcelona. Si bien es cierto, la oferta del Chelsea lo hizo dudar, Fermín siempre tuvo claro que su deseo era continuar en el equipo que lo ha visto crecer.

Ahora, que el mercado está por cerrar, ya definió su futuro y ambas partes lo saben.

Por el lado del FC Barcelona, nunca se tomó en serio la salida porque el jugador no lo pidió y Deco ha respetado eso, ademas su objetivo es no perder jugadores de calidad y conexión con el club.

Claro está, la oferta del Chelsea por Fermín si llego a las oficinas del Barça, pero nunca tuvieron respuesta porque el monto no cumplía las expectativas azulgranas (40 millones más bonus por diferentes objetivos a cumplir por el jugador), una cifra fuera de mercado por un futbolista del que no querían salir.

Caso Fermín cerrado

Es por eso que, al Fermín no pedir salir y decidir quedarse en el club culé, el culebrón queda cerrado. Solo queda ver cómo utilizará Flick al jugador para que pueda sumar minutos esta temporada.