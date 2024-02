El Real Madrid pone en marcha una maniobra que sorprende al Atlético: "Es raro"

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se volverán a ver las caras, en el que podría ser su último enfrentamiento de la temporada, a menos que se topen en Champions desde cuartos hacia adelante, en caso de que ambos equipos avancen. Los Blancos tienen ganas de revancha tras caer en Copa del Rey a manos de los colchoneros.

Un derbi madrileño, a día de hoy, solo es superado por un clásico, y es que la rivalidad entre los dos equipos de la capital española siempre genera expectativas en la fanaticada general. El Santiago Bernabéu será el escenario ideal para el choque, los merengues volverán a jugar un Derbi en casa tras un par de careos lejos de su feudo.

Ahora mismo se prevé que el Real Madrid haga gala de la cubierta de su estadio por primera vez desde su remodelación, algo entusiasma a sus seguidores y que genera extrañeza en su rival. Según la prensa de España el Atlético de Madrid no entiende porque su rival utilizará la herramienta si las condiciones climáticas no lo requieren, pero no le dan mayor importancia al asunto.

Este partido podría definir muchas cosas; Sí el Madrid gana sacará 10 puntos de ventaja sobre Atlético y Barcelona, además de 4 sobre el Girona, cifras que lo enfilan directo al título... Pero, si por el contrario, los blancos se dejan puntos contra los colchoneros, todavía quedaría mucho campeonato y mucho por definir.