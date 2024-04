¿El Barcelona vende?: Xavi comienza a hablar de posibles salidas

El Barcelona pasa por un extraño momento tras perder el Clásico que los deja sin opciones de liga y aún así comunicar la sorpresiva continuidad de Xavi Hernández. Los catalanes deben pasar la página y pensar en lo que queda pero también en lo que viene, algunas cosas deberán cambiar para el equipo azulgrana.

Las preguntas más repetidas para Xavi en su reciente rueda de prensa trataban sobre los planes de futuro del equipo, posibles ventas, cesiones y fichajes. El estratega no quiso hablar a fondo del asunto pero si dejó un par de respuestas que explican en buena forma lo que podría venir la próxima campaña para los catalanes.

De Jong no sale

Xavi no parece interesado en dejar ir a una estrella como Frenkie De Jong, jugador al que incluso defendió y en quien demuestra una gran confianza: " De Jong es un futbolista fundamental, no cambia nada. Lleva tres lesiones en los tobillos que le marcan la temporada", mismo caso con Sergi Roberto, de quien dijo que espera que renueve por una temporada más y se quede.

El que si parece tener opciones de salir es el brasileño Vitor Roque, quien desde su llegada en diciembre casi no ha podido jugar por la dura competencia: "Decidiremos al final de temporada. No es fácil venir de otro liga, no es fácil marcar diferencias en el Barça. Necesita más minutos, confianza y al final de temporada, decidiremos".

Muchos atacantes

El lugar de Vitor Roque no esta garantizado para la siguiente campaña por una muy sencilla razón: El ataque culé esta sobrepoblado y hay que tomar decisiones al respecto. Se estima que la próxima campaña el Barcelona tenga en plantilla a: Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Ansu Fati y Vitor Roque, demasiados nombres para solo tres puestos y en ocasiones solo dos.