¡Directo al Real Madrid! Harry Kane asegura que será importante en la Champions

Las semifinales de la UEFA Champions League están a la vuelta de la esquina y los cuatro equipos que siguen vivos en el torneo buscan obtener el pase a la gran final disputada en Wembley el próximo sábado 1 de junio.

Ante esto, algunos de los protagonistas de dicha instancia se han pronunciado y explicaron sus impresiones sobre sus respectivos enfrentamientos. El primero de ellos, fue el delantero inglés, Harry Kane, quien tiene mucha ilusión por jugar ante el Real Madrid y aseguró que será importante en la eliminatoria, "Con suerte meteré algunos goles contra el Real Madrid".

No obstante, advirtió que necesitará de la ayuda de todo su equipo, el cual no ha mostrado un gran nivel en los torneos nacionales (perdió la Bundesliga y cayó eliminado de la Copa Alemana), "Si mi equipo me ayuda como toda la temporada, estaré allí".

El Bayern es otro en Champions

Ahora bien, su rendimiento en las competencias de Alemania no es nada comparado al que está teniendo en la Liga de Campeones, donde clasificó en el primer de la fase de grupos con un total de 16 puntos y dejó en el camino a Lazio y Arsenal para entrar entre los cuatro mejores del torneo.

Por ello, el ex ariete del Tottenham espera que sus compañeros estén a la altura ante la "Casa Blanca" para superar la ronda y poder ganar la "orejona" a final de temporada (sería su primer título como profesional).

En lo que va de campaña, Harry Kane es uno de los atacantes más destacados de las cinco grandes ligas con un total 42 goles y 13 asistencias en 42 partidos disputados, estadísticas muy positivas, teniendo en cuenta, que es la primera vez que juega en el fútbol alemán.