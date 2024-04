Champions League: ¡Calienta el partido! Esto dijo Thomas Tuchel sobre el Real Madrid (+Declaraciones)

La actual edición 2023/2024 de la UEFA Champions League se encuentra en las ultimas instancias del campeonato de clubes más prestigioso del mundo. El pasado miércoles 17 de abril se celebraron los últimos partidos de la ronda de los cuartos de final del certamen, en los que el Bayern de Múnich y el Real Madrid sellaron su pase a la ronda de los cuatro mejores, misma en la que medirán fuerzas para pelear por un cupo en la gran final del torneo.

En este sentido, dos de los clubes más grandes, históricamente, del fútbol europeo se encuentran alistando los últimos detalles para afrontar una de las eliminatorias más importantes de la temporada.

Thomas Tuchel, actual director técnico del combinado bávaro, compareció ante los medios de comunicación en la rutinaria rueda de prensa previo a su encuentro ante el Frankfurt por la 31° jornada de la Bundesliga. Asimismo, el estratega alemán fue cuestionado sobre el presente de su equipo, así como del conjunto de la capital española, previo al partido del próximo martes 30 de abril por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

“Van a ser muy peligrosos”

Ante las diferentes preguntas sobre el final de temporada en la Champions League, Tuchel no dudó en reconocer la amenaza ofensiva que tiene la “Casa Blanca”. "Ya los hemos visto varias veces, incluso con nuestros analistas. No te lo esperas cuando marcan. Tienen una gran calidad individual y potencia en la transición. Eso es lo que les define, siempre son una amenaza y capaces de progresar y ganar. Pueden soportar momentos difíciles, eso les gusta", sentenció el técnico germano.

Luego, señaló: “Mañana tenemos que pasar una prueba. Podemos entusiasmarnos con todo ahora o aceptar la situación. Prepararemos al equipo de la misma manera para mañana. Ha sido una semana muy buena de entrenamientos y la energía es muy buena. Se nota que los partidos contra el Arsenal nos dieron confianza. Hicimos muchos cambios contra el Union Berlín y aun así ganamos cómodamente, lo que nos dio reivindicación. Estamos listos para dar un paso adelante mañana".

¿Bajas importantes?

"No hay por qué mentir y decir que sólo pensamos en el Eintracht. Serge Gnagry jugará y marcará el martes", cubrió el técnico, que no obstante confirmó la no presencia de Upamecano ante el Eintracht, y la duda razonable sobre la presencia de Leroy Sané en competición europea. "Acaba de hacer su primer entrenamiento individual, así que no se pueden hacer predicciones", expuso.